На след грабителей вдовы Градского вышли благодаря белому «Мерседесу»

Стали известные новые подробности расследования по делу об ограблении вдовы Александра Градского. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известные новые подробности расследования по делу об ограблении вдовы Александра Градского. Напомним, 16 января машина преступников столкнулась на ЦКАД с «Лексусом» Марины Коташенко. Затем трое мужчин в масках сели в ее машину. Под дулом пистолета они заставили вдову проехать в загородный дом и отдать спрятанные там 100 млн рублей. После этого неизвестные приказали Коташенко вывезти их за территорию охраняемого поселка и высадить на Киевском шоссе в районе Апрелевки. На месте их уже поджидал некий белый «Мерседес».

Как выяснилось, именно эта машина в итоге и вывела сыщиков на подозреваемых.

Номер иномарки, на которой уехали преступники, засветился на камерах видеонаблюдения. Проверили в базе ГИБДД - по документам старый «Мерседес» принадлежит 43-летнему уроженцу Таджикистана, прописанному в Тульской области. Однако сам мужчина заявил, что авто он уже давно продал, не оформляя сделку. Проверили алиби. В момент ограбления владелец «Мерса» действительно был в соседней области. Да и факт продаж подтвердили многие.

Так шаг за шагом и удалось выяснить нынешнего владельца машины. Им оказался некто Умед Жабборов, 27 лет от роду, тоже таджик, недавно устроившийся продавцом на один из столичных рынков.

Ориентировки с фотографией Жабборова разослали по отделам полиции ЦФО, а также Оренбургской области, соседствующей с Казахстаном.

- Как стало известно, в середине января Жабборов внезапно исчез, на работе не появлялся. Его объявили в федеральный розыск, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ориентировки с фотографией Жабборова разослали по отделам полиции ЦФО, а также Оренбургской области, соседствующей с Казахстаном. По словам источника, в следствии считают, что все преступники были земляками - выходцами из Таджикистана. По одной из версий грабители могли добраться автомобильными дорогами до Казахстана, а оттуда вылететь на родину.

Однако Жабборова, напомним, задержали в Москве. Его «узнала» камера с системой распознавания лиц на станции метро «Дмитровская».

- Судя по всему, Жабборов был четвертым соучастником ограбления - трое его приятелей отвечали за «силовой блок», а он сидел за рулем разных машин во время постановочного ДТП с вдовой Градского и когда подельников нужно было забрать из Апрелевки. Сам он пока свою вину отрицает.

На след грабителей вдовы Градского вышли благодаря белому «Мерседесу»

По-прежнему неизвестно, кто был наводчиком или заказчиком ограбления. Следствие пока не сбрасывает со счетов, что сообщить преступникам о крупной наличности в доме мог кто-то из прислуги (доступ на участок имели две женщины и один мужчина). Однако эксперты не раз озвучивали и конспирологические версии. Например, что инсценировать ограбления могла сама вдова Марина Коташенко - чтобы вывести крупную сумму из-под дележа с другими наследниками. Либо другие претенденты на многочисленное имущество покойного артиста Градского - чтобы опорочить последнюю супругу знаменитого баритона либо захватить часть наследства, существование которого невозможно было доказать… Словом, самое интересное еще впереди!