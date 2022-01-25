"Это нужно нести, покуда есть силы дышать": Дмитрий Певцов откровенно о проблемах в браке с Ольгой Дроздовой

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова считаются одной из самых крепких звездных пар. Актеры вместе более 30 лет. Своего единственного сына Елисея артисты растят в любви и заботе. Поклонники каждый раз удивляются, насколько союз знаменитостей красив и гармоничен. Многие интересуются секретом их счастливой жизни. На днях Певцов рассказал о сокровенном.

Дмитрий Певцов решился на очень личное признание. Артист, как известно, человек воцерковленный. Недавно он стал гостем одной из передач, посвященной вере и семье. Гости в студии говорили о том, как правильно избегать конфликтов между близкими людьми.

Дмитрий рассказал о проблемах в семье и о том, как он с этим справляется. "Сколько бы я ни был прав, все равно права жена. Я первый скажу: «Прости меня, пожалуйста», хоть я и сам знаю, что я 28 тысяч раз прав, но не имеет значения моя правота. Имеет значение то, что мы вместе, и то, что нам Господь дал встретиться. Это нужно нести, покуда есть силы дышать", - высказался Певцов.

Напомним, что Дмитрий Певцов был женат дважды. Его первой супругой была однокурсница по ГИТИСу Лариса Блажко. В 1990 году на свет появился их общий сын Даниил. В 1991 году во время работы над фильмом "Прогулка по эшафоту" Дмитрий познакомился с Ольгой Дроздовой. На тот момент она тоже была замужем.

Актер целых четыре года уговаривал Ольгу принять предложение руки и сердца, но избранница отказывалась. Тогда актер пошел на обман: он тайно организовал визит в ЗАГС под прикрытием съемок в очередной ленте. В 1994 году Певцов и Дроздова поженились. Долгое время у них не было общих детей, хотя супруги давно мечтали о ребенке. "Так Боженька отлучил меня от мечты стать матерью. Мы оба были здоровы, но почему-то не получалось. Потом же появился наш Елисей. Я до сих пор считаю, что он ангел, который временно прибыл к нам", - признавалась актриса. В августе 2007 года артистка, которой на тот момент было 42 года, родила долгожданного сына Елисея. Наследник звездной пары растет настоящим красавчиком.