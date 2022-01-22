Ольга Дроздова осталась без Дмитрия Певцова и попала в ужасную ситуацию

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе более 30 лет. Артисты познакомились в 1991 году во время работы над фильмом "Прогулка по эшафоту". На тот момент оба состояли в браке с другими партнерами. В 1994 году влюбленные сыграли свадьбу. Певцов не раз отмечал, что ведет семейное летоисчисление именно со дня знакомства с Ольгой. За долгие годы супруги почти не расставались. Кроме редких случаев. В один из них с Дроздовой приключилась беда.

Ольгу Дроздову пришлось спасать после того, как актриса стала причиной ужасного конфликта. Знаменитость пострадала от слишком назойливого внимания поклонников.

Случилось все несколько лет назад на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Местные мужчины захотели познакомиться с Ольгой поближе. Дмитрий Певцов как раз оставил жену - ему нужно было уехать. Все могло закончиться настоящей трагедией, не окажись неподалеку известного артиста Александра Иншакова. Он поспешил на помощь звезде "Бандитского Петербурга".

"Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: «Саша, Олю Дроздову надо спасать...» Я туда. Там ребята быковатые! Кого только не было! Бывшие борцы и боксеры. Одному пришлось навернуть. Пришлось с ними разговаривать и объяснять. Так получилось, что еще одному в пятак дал. Димы Певцова, мужа, в тот момент рядом не было", - цитирует его "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что после разрешения конфликта местную братию удалось даже привлечь к сотрудничеству. Они стали помогать охранять звезд от агрессивных поклонников.

Отметим, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова считаются одной из крепких пар российского кино. Долгое время у них не было общих детей, хотя супруги давно мечтали о ребенке. Наконец, 7 августа 2007 года артистка, которой на тот момент было 42 года, родила долгожданного сына Елисея. Наследник звездной пары растет настоящим красавчиком. Он уже почти обогнал родителей по росту.