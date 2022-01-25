Первый бунт в НАТО против военной помощи Киеву: От Украины надо бежать, как от пожара

Зоран Миланович проехался и по Украине, напомнив, кто есть кто на самом деле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стройные ряды Евросоюза и НАТО, кажется, дрогнули. Президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отказывается ввязываться в Третью мировую войну, которую начинает США и лично Джо Байден на Украине. И спрятать это за натовским фиговым листком не выйдет.

- Смотрю сообщения, согласно которым НАТО - не отдельное государство, не США - усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую, - заявил Зоран Миланович. - Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией. Это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение.

Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этом!

А для ясности, Зоран Миланович проехался и по Украине, напомнив, кто есть кто на самом деле.

- Украине не место в НАТО, - прямо сказал президент Хорватии. - Когда Украина сменила власть, это было не демократически, это было переворотом (речь о Майдане-2014. - Ред.). История была такая - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки - кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС Украине ничего не дал.