Хорватия намерена отозвать войска из НАТО в случае конфликта России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорватия отзовет своих военнослужащих из НАТО, если между Россией и Украиной возникнет конфликт, заявил президент республики Зоран Миланович.

«Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного», – сказал политик в эфире телеканала HRT.

Как уточнил Миланович, решение Загреба не связано ни с Россией или Украиной, а вызвано опасениями Хорватии относительно международной ситуации. По его мнению, в политике Соединенных Штатов видно «опасное поведение».

Президент Хорватии заявил, что не желает иметь ничего общего с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в Европе.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.

Как писал сайт kp.ru, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия не создала ударной группировки для «вторжения».