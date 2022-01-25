Валентин Чикин: Внуки мне говорят - дед, ты - клёвый!

Валентин Чикин Фото: фотохроника ТАСС.

-... Алло, Валентин Васильевич, это Александр Гамов (если помните такого) из «Комсомольской правды».

- Такого как это не запомнить? Такого мы помним, видим, восхищаемся.

- Спасибо огромное. Я от себя лично и от своих коллег вас поздравляю с днем рождения.

- Спасибо, Саша.

- Вы всегда были образцом такого классного журналиста. Я сегодня, когда подумал о вас, вспомнил, как 20 лет назад в «Комсомолке» делал интервью с Валентином Чикиным.

- Это я не помню.

- Да вы чего? Вы мне про КВНы рассказывали.

- Да-да.

- Вы мне рассказывали, как устраивали эти праздники.

- Да, точно. С участием Аджубея… (был главным редактором «Комсомольской правды» в 1960-е годы. - А.Г.)

- Да, ведь Алексей Аджубей… Он что, сам в КВНе участвовал или кто-то его играл?

- Нет, он был у нас рулевым, главным редактором.

- Это я знаю.

- А наши ребята делали капустники. У нас был такой редактор отдела международной информации Карл Непомнящий…

- Помню такого. Фамилию помню.

- Он погиб в чехословацкие события. Рухнул вертолет, и он погиб. Так вот, он был такой ласковый всегда с начальством, и особенно с Аджубеем. И была такая интермедия. Весь зал сидел, и вдруг выключали свет, полная, кромешная темень. И выходят два артиста так называемых, и диалог между ними.

Сперва идет такое чмоканье и голосом Непомнящего такое подобострастное: «Алексей Иванович…» и так далее. И вдруг Аджубей-актёр говорит: «Карл, сними ты очки, ты мне всю задницу исцарапал». А здесь же сидел Алексей, в этом зале, все слышал. Но он относился очень демократично к этому.

- Его супруга, Рада, интервью не давала, дочка Хрущева, но всегда мы с ней общались, она мне много чего рассказывала.

- Вообще, все отзываются о ней очень высоко. Вот сколько я слышал мнений, и от тех, кто с ней работал, и от тех, кто контачил…

- И об Аджубее самом. У нас же Ирина Ивановна Троицкая работала, вы же помните…

- Ну, еще бы.

- Она рассказывала мне про Аджубея, как он приезжал, как она ему яичницу там, на улице Правды, делала. Он ее однажды вечером уволил, а утром восстановил. Ну, в смысле, на словах, конечно.

- Да, это - наши Легенды...

- Валентин Васильевич, секрет можете открыть, как до 90 лет главный редактор газеты может дожить, что он до этого должен делать, как себя ощущать, какие гимнастические упражнения, умственные, как переходить дорогу, как с журналистами общаться?

- Ну, конечно, нужно это все в какую-то формулу уложить. Я думаю, что самый главный доктор – это работа. Работа с углубленным интересом этого индивидуума, человека, в свою работу влюбленного. Вот если он предан этому делу, если оно его все время тянет к себе, то уже все остальное – это, что называется, прикладывается. А то у меня сын позвонил, Максим…

- Мы с ним знакомы. Он был собкором «Комсомолки» в Париже.

- …и говорит (ну, он юморит): «Слушай, пап, я даже как-то не думал, что тебе 90. Скажи, пожалуйста, это генетическое?» Я говорю: «Максим, можешь, конечно, надеяться, но для этого нужно работать».

- Он вкалывает. Мы с ним когда-то, когда он был собкором (я же ездил с Владимиром Путиным в Париж), в соавторстве работали. А потом я еще ездил с президентом, и он там уже с видеокамерой, мы и в Фейсбуке друзья. Скажите, а внучка, внук вам звонили?

- Они мне звонили (через Максима). Внук преуспевает, он в Лондоне, а внучка сейчас заканчивает учебное заведение, будет юристом. У нее уже прошли все практики и так далее. Очень симпатичная девчонка. Ну, вот так.

- А они у дедушки формулу жизни не просят?

- (смеется).

- Ну, вы, наверное, не весь секрет все равно мне раскрыли.

- Как-то мы встречались всей семьей (ну, с внуками). Мальчика зовут Ваня, а девочку - Аня.

И вот Ваня, он считает себя продвинутым в математике, в финансовом деле, говорит: «Да, дед клевый». Непонятно, то ли... (это плюс, то ли минус).

- Нет, это очень высокая оценка, что дед Чикин клевый. А Аня что говорит?

- Ну, Аня – милашка, она всегда такая заботливая. Нет, она ничего не судит, она просто дружит, по-человечески дружит и с дедом, и с отцом. Она предана больше отцу, чем всему семейству.

- Я, конечно, вспоминаю «Советскую Россию», как вы нас, молодых, юных собкоров, брали на работу и куда-то там забрасывали, и мы вкалывали, боялись Чикина.

- (смеется).

- Да. Потому что вы были первый замглавреда, сделали газету особой такой закваски, перестроечную, «прорабы перестройки», все это, конечно… Мы и с Михаилом Федоровичем Ненашевым, который перед вами был главным, общались до последних его дней, он нас очень любил, «инспекцию» устраивал иногда. То есть это лучшие годы, Валентин Васильевич, вам спасибо большое...

- Саша, спасибо, что позвонил, за память, за доброе отношение к своей и нашей общей биографии.

- Как вы отметите, что у вас будет на столе, в глазах, в душе, в рюмке, в бокале?

- Ну, я не собираюсь устраивать никаких отмечаний. Все-таки, несмотря на эти красивые завитушки девятки и нуля, все-таки мне эта дата как-то… Ну, не хочется о ней думать. Мы с друзьями здесь, в редакции, встретились, стол был нормальный, речи были хорошие, друг другу сказали всякие слова.

- Спасибо вам огромное за все, Валентин Васильевич. Спасибо вам за школу, спасибо, что вы есть. С юбилеем!

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