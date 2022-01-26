На Ксению Бородину напал неизвестный в балаклаве

Ксения Бородина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бессменная ведущая "Дома-2", которая почти 18 лет помогает участникам "строить свою любовь", рассказала подписчикам о нападении, пережитом в начале нулевых. Поводом для откровений стала регулярная рубрика "вопрос-ответ" в Инстаграме Ксении Бородиной.

Одна из поклонниц поинтересовалась, как телеведущая относится к очередной дизайнерской фишке - шапке-балаклаве.

- У меня с ней отвратительные ассоциации, - призналась Бородина. - Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня было совершено разбойное нападение возле подъезда собственного дома. Парень в этой шапке был с ножом, который приставил мне к горлу... Я потом долго не могла прийти в себя, все время боялась людей за спиной, постоянно оборачивалась. Еще был случай в Америке, когда бомж напугал меня со спины - со мной случилась истерика.

По словам Бородиной, налетчика в балаклаве тогда так и не нашли. "А у находят?", - усмехнулась ведущая. - "Сейчас есть камеры, в этом плане стало проще".

Между тем, повышенная тревожность Ксении Бородиной уже не раз приводила ее в больницу. Так, в прошлом году визит в МХАТ на постановку Ренаты Литвиновой для звезды "Дома-2" обернулся стрессом и медицинским обследованием. Выстрел, прозвучавший на сцене театра, оказался настолько громким и правдоподобным, что она не на шутку испугалась.

- Все ахнули, и я в том числе. Оказалось, так надо - это часть сценария. Но возраст, видно, дает о себе знать. Ровно через 15 минут у меня начались боли в груди. Срочно записалась на УЗИ, ЭХО сердца, к неврологу. В итоге на УЗИ все хорошо, а вот невралгия есть. Прописали массажи и медикаменты. Вот и сходили в театр! - рассказывала тогда Бородина.