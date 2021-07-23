Ксения Бородина показала дом за 50 миллионов: из этого особняка ведущая «Дома-2» выгнала второго мужа

Ксения Бородина на кухне. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Бородина разводится со вторым мужем Курбаном Омаровым. 19 июля мировая судья начала рассмотрение дела «О расторжении брака супругов, имеющих детей». Имущественные претензии супругов не обсуждаются – к тому же мировой судья эти вопросы не решает. 6 августа следующее заседание, на котором пару должны развести. Через месяц решение суда вступит в законную силу и с 7 сентября Ксения Бородина станет разведенной женщиной. Ксюша уже обвела эту дату красным цветом в календаре.

У 38-летней Ксении Бородиной и 40-летнего бизнесмена Курбана Омарова есть 5-летняя дочь Теона. Также Ксения воспитывает несовершеннолетнюю дочь от первого брака. Семья жила в загородном доме. Это единственная недвижимость, приобретенная в браке. Ксения также купила квартиры двум дочкам, оформив собственность на детей. Последний месяц активно обсуждают вопрос – кому достанется дом? Узнав об измене Омарова, Бородина выставила мужа из дома. Он съехал в арендованную квартиру в элитном ЖК. При этом у Омарова есть своя квартира, приобретенная до брака – у метро Бибирево. Курбан заботится и обеспечивает сына от первого брака.

Курбан Омаров радовался покупке особнячка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все шесть лет своего второго замужества Ксения зарабатывала значительно больше мужа. Дом, дорогущий ремонт – ее заслуга. Дом находится в 14 км от МКАД по Новорижскому шоссе в коттеджном поселке «Павловы озера». Это охраняемый поселок на 550 домов на берегу озера. Коттеджи, как у Бородиной, с приличным ремонтом сейчас выставлены на продажу. Средняя цена – 50 млн руб. Есть вариант и за 57 млн. руб. В прессе сообщали, что дом Бородиной стоит 18 млн. руб. Ксюша в свойственной ей манере высмеяла эту цифру, посчитав чрезмерно заниженной. Однако на рынке недвижимости есть предложения по 20 млн. руб. – эти дома в поселке с черновой отделкой, без ремонта. А готовые стоят значительно дороже.

Дочки Бородиной на веранде. Окна сделали огромные в пол. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Двухэтажный дом Бородиной площадью 216 квадратных метров просторный: холл и веранда с окнами в пол, три спальни, три ванных комнаты, гостиная, две гардеробные, столовая. Ремонт шел больше года – мрамор, дорогая мебель на заказ. Денег вложено много. Бородина выбрала для отделки дома светлые и серые тона – все сделала по своему вкусу.

Массажное кресло для отдыха после съемок. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лестница на второй этаж — в спальни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любая недвижимость, купленная в браке, делится пополам. Независимо от того, на кого была записана. Появилась информация, что Ксения Бородина перед разводом переписала дом на маму. Если это и правда, то она не имеет значения – супруг при желании может оспорить сделку, так как продать, переписать, подарить дом можно было только с его согласия. Скорее всего, Омаров просто не будет претендовать на дом. Его представитель в бракоразводном процессе заявляет, что Курбан Омаров заинтересован в урегулировании вопросов, связанных с воспитанием дочерью. Мужчина хочет видеться с ребенком, участвовать в воспитании. При этом он не возражает в определении места жительства ребенка с матерью. До имущественного спора дело может и не дойти. Ксения рассчитывает на порядочность мужа в этом вопросе. Стоит отметить, что Курбан Омаров хороший отец — с дочерью у отца отличные отношения.

В интерьере много стекла. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Диваны — кожаные. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хотя деньги Омарову нужны. Действующего бизнеса у Курбана сейчас нет, есть финансовые вложения и интернет-проекты. Есть кредит в банке на развитие этих проектов. А невозвратных кредитов от Ксении Бородиной у мужчины больше не будет.

Картины и вазы — элементы декора. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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