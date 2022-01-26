Экс-редактор «Ледникового периода» раскрыла изнанку шоу: Жигунов имитирует перелом после ухода Заворотнюк, Бероев издевается и доводит до слез

Лаура Джугелия, работавшая в проекте «Ледниковый период-2» (2008 год), в ютуб-интервью раскрыла некоторые подробности типичного поведения звезд за кадром. Фото: YouTube

Не секрет, что за кулисами любого шоу происходит много чего необычного. Только зрители об этом никогда не узнают. Все, что происходит на кухне, остается на кухне. Лишь спустя долгое время могут доноситься до общества осколки реальности, скрытой плотной ширмой. Так, бывший редактор глянцевых изданий Лаура Джугелия, работавшая в проекте «Ледниковый период-2» (2008 год), в ютуб-интервью раскрыла некоторые подробности типичного поведения звезд за кадром.

Святоша, благотворитель и антиваксер Егор Бероев, к примеру, любил доводить до слез персонал, упиваясь статусом и властью над неопытными редакторами.

Егор Бероев и Татьяна Тарасова на съемках проекта.

- Бероев разносил каждый раз, - призналась Джугелия. - Садился (скрестив руки) и не отвечал на вопросы. Молчал. А в паре с ним каталась Катя Гордеева, в принципе не самый разговорчивый человек. Егор периодически не хотел ничего говорить. Даже плакала, помню, пару раз, потому что он так мне отвечал.

Оценки для пары Бероев-Гордеева.

А Сергей Жигунов, катавшийся в паре с Ириной Лобачевой, чтобы уйти с проекта, имитировал травму. На самом деле он сильно расстроился, что его тогдашняя пассия Анастасия Заворотнюк ушла к фигуристу Петру Чернышеву (за которым до сих пор замужем). Актриса вела проект, чего гардемарин не смог вынести.

Сергей Жигунов снялся с проекта из-за травмы.

- У Жигунова с Заворотнюк был роман, а она ушла к Чернышеву, целая драма, - вспомнила Лаура. - На фоне этого он [Жигунов] разыгрывает историю того, что ломает ногу и выбывает из проекта. И нам надо снять его обращение к телезрителям: друзья, извините, не могу принимать участие в проекте. Меня отправляют к нему. А у него характер не самый приятный. Включается камера. Он начинает отвечать односложно. У меня нет опыта, я пытаюсь его доспрашивать, но он в итоге мне нахамил, послал, на этом съемка закончилась.