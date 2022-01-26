Российские олигархи потеряли $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины

Особенно серьезно упали в цене акции топливных компаний. Что неудивительно: нам грозят санкциями то против «Северного потока – 2», то против всего нефтегазового сектора. Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

Богатые тоже плачут из-за всех этих разговоров вокруг якобы готовящегося вторжения сами-знаете-кого сами-знаете-куда. И слезы их измеряются десятизначными суммами. Forbes подсчитал, что за месяц с небольшим - с 20 декабря по 25 января - российские богачи потеряли $27,9 млрд. Главным образом - из-за напряженности вокруг Украины.

Технически эти потери выглядят так. Европа и Америка ежедневно без перерыва на обед грозят нам новыми ужасными санкциями. Из-за этого на биржах начинается легкая (и не очень) паника. В результате акции ведущих российских компаний дешевеют. Соответственно, тает и богатство владельцев этих акций.

Всего в рейтинге Forbes 104 россиянина, богатство каждого из них превышает $1 млрд. По данным экспертов, начиная с 20 декабря обеднели 76 из них. Сильнее всего акции начали дешеветь в десятых числах января - то есть с того момента, как истерика вокруг «российского вторжения» разразилась с новой силой.

Особенно серьезно упали в цене акции топливных компаний. Что неудивительно: нам грозят санкциями то против «Северного потока – 2», то против всего нефтегазового сектора. Поэтому больше всего денег потеряли Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко - владельцы и топ-менеджеры нефтегазовых гигантов «Сибур» и «Новатэк». В сумме они стали беднее на $4 млрд (подробнее см. «Конкретно»). Впрочем, в относительных цифрах потеряли они не так много – и у Михельсона, и у Тимченко остается больше $20 млрд.

Вот у кого действительно есть повод жаловаться на жизнь, так это у Дениса Свердлова. Состояние основателя британской компании по производству электромобилей Arrival за неполный месяц рухнуло на 46% - с $3,5 до $1,9 млрд. Но тут Украина ни при чем: акции Arrival дешевеют с прошлой весны из-за низких продаж и сейчас их падение ускорилось.

КОНКРЕТНО