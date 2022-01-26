«Мама, хочу есть!»: как вкусно, сытно и полезно накормить своих детей

Марика Кравцова - не только популярный блогер, ведущая, автор кулинарных книг, а еще и мама двоих детей - Акима и Веры. И как она написала в предисловии своей новой книги для мам: «Питание - один из немногих рычажков здоровья, который я в состоянии легко подкрутить и в ту, и в другую сторону. К сожалению, часто встречаются семьи, где его крутят в отрицательном направлении. Это не значит, что в тех семьях нет любви - как раз наоборот, просто там любовь выражают с помощью сладких пирогов и жареных колбасок. Запретов в книге не будет: за каждым фанатичным ограничением последует нарушение пищевого поведения. Мы же думаем, как кормить детей, а не психотерапевтов!»

«Комсомолка» поговорила с автором, чтобы узнать, как вкусно кормить своих детей. И главное - как научить их есть полезные блюда.

ПОЛЮБИТЕ ПОЛЕЗНОЕ САМИ

- Марика, ваша книга называется «Мама, хочу есть!». Но чаще мамы слышат от своих детей фразу: «Мама, я не хочу это есть!» Или просто: «Нет-нет-нет!» Как вы умудрились заставить малышей хотя бы попробовать то, что вы готовите? Порекомендуйте, какие блюда можно предложить ребенку, который отказывается пробовать что-то новое и принципиально на все говорит нет!

- Мне повезло, и мои дети наделены нормальным аппетитом и здоровым гастрономическим любопытством. То есть они видят то, что ем я, и с удовольствием таскают незнакомые продукты из маминой тарелки, дегустируют новые блюда на кухне и делают смелые заказы в кафе. И в этом случае основной лайфхак для всех родителей, которые хотя кормить детей полезными продуктами: начните с себя. Ведь ваш пример - это единственный конструктивный рычаг педагогики. Просто не забывайте красиво сервировать продукты на собственной тарелке, и фирменное детское любопытство сделает свое дело!

Да, есть малоежки, и их родителям я искренне желаю большого терпения и мудрости. Ведь очень важно не кормить детей насильно. Любой кулинарный напор в данном случае - это риск спровоцировать расстройство пищевого поведения. Просто пробуйте каждый день что-то новое по чуть-чуть: вряд ли дети откажутся сразу ото всех полезных продуктов. И если сегодня ребенку не понравилось авокадо, то через год он его распробует. А пока снизьте градус своей тревожности и кормите тем, что ему нравится.

- Где берете идеи и вдохновение для новых рецептов?

- Да, по сути, везде, ведь идеи вокруг нас! Узнала о новом продукте в поездке, попробовала, впечатлилась, полезла читать про него в интернет, а там протянулась ниточка к другим продуктам - и созрел рецепт! Так что каждое новое блюдо - синтез впечатления и опыта. Или вдохновляешься подачей и комбинацией ингредиентов в ресторане, пробуешь воспроизвести дома, добавляешь что-то свое. А бывает, встречаешь удачный вариант у популярного гастронома и тут же пытаешься адаптировать его к домашней кухне и повседневному здоровому меню. Ищу баланс между вкусом и пользой, а мои домашние выступают в роли самоотверженных дегустаторов.

КНИГА ДЛЯ МАМ, БАБУШЕК И ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОТОВИТЬ

- Как родилась идея книги для мам? Ведь у вас уже есть две популярные книги с рецептами «для взрослых».

- Чем дольше я живу в статусе мамы, тем больше детей вокруг меня - это друзья сына и дочери, одноклассники, товарищи по спорту. Конечно, я общаюсь и с мамами, для многих из которых накормить ребенка - целая проблема! Мне захотелось поделиться собственным способом решения этой задачи. По сути, детская диетология направлена на то, чтобы не создавать проблем с детским здоровьем. Ребенок, который с самого раннего возраста питается правильно, изначально приобретает хорошие пищевые привычки. И их не придется потом болезненно менять, чтобы поправить свое здоровье. Поэтому, повторюсь: нужно начать с себя, начните есть здоровые и правильные блюда, чтобы сформировать у детей правильные пищевые привычки.

- На ваш взгляд, рецепты в книге простые или сложные, смогут ли воспроизвести их начинающие мамы и кулинары?

- Я очень надеюсь, что книга окажется полезной всем, у кого дома есть кухня. Даже тем, кто боится подступиться к плите (а рецепты там очень простые - и блюда по ним всегда получаются на отлично даже у начинающих). В первую очередь книга «Мама, хочу есть!» адресована мамам, которые уже замучились думать, что бы такого приготовить, чтобы угодить всем домашним. И, конечно, книга будет полезна бабушка, а также няням, ведь тогда они смогу легче найти общий язык с родителями в вопросах детского питания.

«НЕ СТЕСНЯЮСЬ ЗАКАЗЫВАТЬ ЕДУ ИЗ КАФЕ»

- Насколько часто вы готовите описанные блюда? Какие из них самые любимые у ваших детей?

- У нас в холодильнике всегда есть хрустящий овощной перекус, поэтому дочь и сын их обожают. Конечно, больше всего любят десерты, но ими не ограничиваются. Любимые блюда постоянно меняются. Например, сейчас Аким свято верит в волшебную силу печеночных оладий, а Вера - великий поедатель супов! Но всегда любят пробовать новое. Поэтому, когда они говорят: «Мама, я хочу есть!», я иду на кухню и буквально минут за 10 готовлю любое блюдо из этой книги. Но иногда проявляю себя как обычный человек - заказываю что-то из любимого кафе:)

КСТАТИ

Главный фаворит и очень вкусное блюдо: гречневый хлеб.

«В книге есть рецепт моего любимого гречневого хлеба, который стал настоящим хитом среди всех моих знакомых и в моей семье, - говорит Марика. - Усилий требует немного, а польза и вкус - вне конкуренции! Это и сытный перекус, который всегда можно взять с собой, и полноценный завтрак, и классный аккомпанемент к любым закускам».

Основной ингредиент - зеленая гречка. Часто многие из нас просто не знают, что с ней делать. Вроде полезно, а как готовить - непонятно. А всего-то надо замочить ее на ночь, как следует промыть и отправить в блендер.

Ингредиенты:

• 1,5 стакана зеленой гречки

• 2/3 стакана орехов (любых)

• 1/2 стакана сухофруктов (вишня, клюква, изюм)

• 1 яйцо

• 1,5 ст. л. семени льна

• 1 ст. л. масла (виноградной косточки, кокосового или гхи)

• 1 ч. л. разрыхлителя

• 1/2 ч. л. соды

• 1/2 ч. л. соли

Приготовление:

1. Гречку сполоснуть и замочить на ночь в 1 л воды. Утром слить воду, тщательно промыть крупу.

2. Измельчить гречку в блендере вместе со льном, яйцом, маслом, содой, солью и разрыхлителем.

3. Орехи нарубить ножом и слегка обжарить на сухой сковороде, помешивая (по желанию).

4. Сухофрукты промыть, обсушить. Если плоды крупные, тоже нарезать.

5. Добавить сухофрукты и орехи в тесто. Выложить смесь в выстеленную пергаментом форму-«буханку» и выпекать около 50 минут при 180 °C.

Купить книгу «Мама, хочу есть!» можно по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диетолог сказала, какой напиток замедляет старение

Замедлить старение способен зеленый чай. Но вот с чем его надо сочетать (подробнее)