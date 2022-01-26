Как бы звучали советские песни, если бы они были написаны в пандемию

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Песня Красной Шапочки

Если долго, долго, долго, года два уже примерно,

Видеть только телевизор, сидя дома взаперти,

То, пожалуй, то, конечно, то, наверно-верно-верно,

То, возможно, можно-можно запросто с ума сойти.

А-а, в Африке вирус вот такой ширины.

А-а, рекорд по больным не у нашей страны.

А-а, разновидности короны.

А-а, гаммы, дельты, омикроны.

А-а, и Владимир Соловьёв.

А-а, и Владимир Соловьёв.

Песенка Винни-Пуха

Если чешется в загривке,

Не беда.

Ведь во мне аж три прививки,

Да-да-да!

Но хотя там и оливки,

фрукты, ягоды и сливки

(а также бальзамы, настойки, наливки),

Сочиняю я неплохо иногда.

Да!

Золушка

Хоть поверьте, хоть проверьте,

Мне приснился странный сон,

Будто врач за мной примчался

И на нём комбинезон.

И встречают нас медсёстры,

Вирусолог, санитар,

Сорок восемь пациентов

И молоденький гусар.

Хоть поверьте, хоть проверьте,

Две недели без конца

Мы в больнице были вместе

Там и тут как два птенца.

По ночам и на восходе

Нас пленила благодать.

Через день уже выходим,

Ну а осенью рожать.

Если у вас

Если у вас нет прививки,

Её себе сделал сосед.

И не выпьете вы наливки,

Если у вас, если у вас,

Если у вас её нет.

Если нет.

Зачем исходить слезами

И мучать свою же плоть?

Думайте сами, решайте сами,

Колоть или не колоть.

Колоть или не колоть.

Песня Забавы

До чего же сложно жить при пандемии.

Целый год я собиралась отдыхать.

Но с ковидом - уж такой закон в России -

В самолёте запрещается летать.

А я не хочу, не хочу в Коммунарку.

А я на Пхукет, на Пхукет хочу.

И снова весь отпуск, весь отпуск насмарку.

Себя на укол волочу.

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