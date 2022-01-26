Как бы звучали советские песни, если бы они были написаны в пандемию

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Песня Красной Шапочки
Если долго, долго, долго, года два уже примерно,
Видеть только телевизор, сидя дома взаперти,
То, пожалуй, то, конечно, то, наверно-верно-верно,
То, возможно, можно-можно запросто с ума сойти.
А-а, в Африке вирус вот такой ширины.
А-а, рекорд по больным не у нашей страны.
А-а, разновидности короны.
А-а, гаммы, дельты, омикроны.
А-а, и Владимир Соловьёв.
А-а, и Владимир Соловьёв.
Песенка Винни-Пуха
Если чешется в загривке,
Не беда.
Ведь во мне аж три прививки,
Да-да-да!
Но хотя там и оливки,
фрукты, ягоды и сливки
(а также бальзамы, настойки, наливки),
Сочиняю я неплохо иногда.
Да!
Золушка
Хоть поверьте, хоть проверьте,
Мне приснился странный сон,
Будто врач за мной примчался
И на нём комбинезон.
И встречают нас медсёстры,
Вирусолог, санитар,
Сорок восемь пациентов
И молоденький гусар.
Хоть поверьте, хоть проверьте,
Две недели без конца
Мы в больнице были вместе
Там и тут как два птенца.
По ночам и на восходе
Нас пленила благодать.
Через день уже выходим,
Ну а осенью рожать.
Если у вас
Если у вас нет прививки,
Её себе сделал сосед.
И не выпьете вы наливки,
Если у вас, если у вас,
Если у вас её нет.
Если нет.
Зачем исходить слезами
И мучать свою же плоть?
Думайте сами, решайте сами,
Колоть или не колоть.
Колоть или не колоть.
Песня Забавы
До чего же сложно жить при пандемии.
Целый год я собиралась отдыхать.
Но с ковидом - уж такой закон в России -
В самолёте запрещается летать.
А я не хочу, не хочу в Коммунарку.
А я на Пхукет, на Пхукет хочу.
И снова весь отпуск, весь отпуск насмарку.
Себя на укол волочу.
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