Останки расстрелянной семьи Романовых могут признать святыми мощами. Новый фильм прольет свет на события 1918 года

Фото: Первый канал

30 января 1919 года четыре великих князя Романовых — внуки Николая I (Георгий Михайлович, Дмитрий Константинович и Павел Александрович и Николай Михайлович) — были расстреляны в Петропавловской крепости по приказу ВЧК. Впоследствии трое из них канонизированы РПЦ. Именно в этот день, спустя 103 года, в эфире Первого канала выйдет потенциально сенсационная документалка «Дело Романовых. Время покажет», посвященная резонансному следствию по делу о расстреле царской семьи Романовых в ночь на 17 июля 1918 года.

Это не пошлое мокьюментари, не ток-шоу с группой орущих друг на друга экспертов, но ожившая летопись, подкрепленная кадрами следственного эксперимента, документами экспертиз, заключениями генетиков и баллистиков, и другими официальными протоколами Следственного комитета РФ и РПЦ.

Фото: Первый канал

— Смывы следов бурого вещества на этой рубашке нам позволили выделить ДНК профиль Николая Романова, а дальше у нас произошла идентификация останков из захоронения в Екатеринбурге, — пояснила замруководителя отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики СК России Светлана Фролова. — Мы нашли, что у нас есть генотип Николая Романова, который сочетается с детьми, с погибшими девочками, на уровне отец-дочь. А дальше в этом захоронении были идентифицированы останки матери этих детей.

Самый главный вопрос — являются ли найденные три десятилетия назад в Поросенковом логу останки телами царской семьи и их слуг? — вполне вероятно, найдет ответ. Если так, то

Архиерейский Собор РПЦ весной 2022 года будет иметь основания провести церемонию обретения мощей.

— Вероятность на многие-многие порядки превышает точность, которая определяется по отпечаткам пальцев, — подчеркивает завлабораторией эволюционной геномики Института общей генетики им.Вавилова РАН, директор научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус», член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев.

Авторы фильма изучили ход нового следствия, которое все это время, как оказывается, велось по факту расстрела царской семьи в Екатеринбурге (император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник императора, цесаревич Алексей, и их приближенные: доктор Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, лакей Алексей Трупп и повар Иван Харитонов).

И покажут следственный эксперимент, который пошагово восстанавливает всю картину происходящего в комнате дома Ипатьева, где трагически погибли Романовы. Съемочная группа побывала не только на месте событий, но и в Санкт-Петербурге, где жила царская семья (перед ссылкой в Тобольск) — именно там проводились уникальные экспертизы по исследованию останков.

Фото: Первый канал

Ка известно, останки Романовых долго искали. И только в 70-е удалось определить место возможного нахождения тел. В 1991 году одно из захоронений обнаружили в Поросенковом логу (Свердловская область). Там были останки девяти из одиннадцати тел. Их изучали ведущие историки, баллистики и генетики страны. В 2007 году геологи нашли второе захоронение: костные фрагменты двух тел. К этому времени генетические методы исследований усовершенствовались, что позволило получить больше информации. Но не всю. Расследование возобновили в 2015 года: СК поручил сотрудникам проверить все версии и гипотезы того, что происходило в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 1918 года. И главное — установить: являются ли останки, найденные в Поросенковом логу, телами царской семьи и их персонала.

По результатам глобального расследования, ключевые моменты которого и покажут в эфире, активно участвующая в процессе РПЦ весной 2022 года примет решение о признании останков святыми мощами, ведь семья Романовых (император, его жена и пятеро детей) была канонизирована в 1981 году.