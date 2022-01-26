Собчак и Богомолов в Аргентине нарисовали на стене граффити против США

Вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым Ксения отдыхает в Аргентине. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак и Константин Богомолов продолжают путешествовать по Аргентине. Супруги уже побывали в Патагонии, а теперь вернулись в Буэнос-Айрес. В Инстаграме Ксения показала, чем на досуге развлекается ее муж. Супруг телеведущей разрисовал стену граффити, критикующими НАТО.

На своей странице Ксения опубликовала видео, в котором Константин старательно рисует российский флаг рядом с надписью ««Fuck NATO» («к черту НАТО»). Константин тщательно окрасил в цвета российского триколора букву «о» в названии организации. Чуть выше красуется гигантская надпись на русском языке: ««Долой американскую военщину!»

Супруг телеведущей разрисовал стену граффити, критикующими НАТО. Фото: Инстаграм.

- Константин Юрьевич, вот приедут в Аргентину русские туристы, будут им показывать эту надпись и говорить: «Это - Константин Богомолов». Вам не стыдно? – шутливо спросила в ролике Собчак у супруга.

Чтобы закрепить эффект, Богомолов оставил под граффити свой автограф, подписавшись как «Costa Bogas».

- Вдали от родины Константин пристально следит за международной повесткой. А я задаюсь вопросом: «Граффити - это вандализм или искусство?», - написала Собчак в подписи к посту.

Ксения опубликовала видео, в котором Константин старательно рисует российский флаг. Фото: кадр видео.

Подписчики в комментариях честно признались, что не ожидали такого от Собчак и Богомолова.

- Накрылась ваша американская виза, - пошутила подруга Ксении, владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер.

- В Аргентине кстати много граффити про «ненавистный американский капитализм» и «дядюшку Сэма». Так что «вписались в ландшафт», - сообщила в свое оправдание Ксения.

В Аргентину Собчак с мужем прилетели из Франции. Супруги провели новогодние каникулы в Альпах, на горнолыжном курорте Куршевель. В экзотическое путешествие по Патагонии теледива и режиссер отправились в компании близких друзей. Почти неделю Ксения исследовала ледники, горы, озера и леса далекой страны.

Во время поездки с Ксенией приключилось немало забавных моментов. Одним из них стала поездка на необитаемый остров, где живут пингвины. Экскурсия явно не удалась. Ксения совсем не впечатлилась экзотическими птицами, обозвав их «жирными чайками». К тому же Собчак и ее попутчики сильно промерзли (а ведь в Аргентине сейчас наступило лето). Ситуацию осложнял тот факт, что ни одного здания на острове не оказалось, поэтому им пришлось мерзнуть полтора часа и ждать, когда за ними наконец-то приедет катер.