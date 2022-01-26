Силовики назвали вбросом информацию о причастности украинских спецслужб ко взрыву автобуса в Воронеже

В сообщениях говорится, что взрыв маршрутного автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года, могли устроить украинские диверсанты

В ряде российских СМИ во взрыве воронежского автобуса обвинили украинские спецслужбы. В сообщениях говорится, что взрыв маршрутного автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года, могли устроить украинские диверсанты для "раскачки обстановки в регионе".

"Следователи установили людей, подозреваемых в организации взрыва. Они приехали в Россию, а после покинули страну по своим иностранным паспортам. При этом местные спецслужбы предупреждали о возможной активности диверсантов, поэтому у руководства ФСБ появились вопросы к работе коллег", - комментирует mk.ru неназванный источник в среду вечером.

- Это какой-то вброс, - не стали даже неофициально комментировали эту новость KP.RU в ряде силовых структур.

Действительно, Служба безопасности Украины (СБУ) и украинские диверсанты последние годы вредили соседям довольно избирательно. Мы помним, как сотрудники СБУ устраивали покушения на Донбассе на командиров ополчения, о чем тут же всем хвастались. В России руководитель запрещенной в России националистической организации "МКУ" Егор Краснов указывал российским наемникам на конкретных неугодных СБУ лиц (подозревается в организации 11 убийств в московской и ленинградской областях). Да, тоже СБУ неоднократно пыталась руками завербованных граждан России повредить какие-нибудь стратегические объекты в Крыму, лишить жителей российского полуострова электричества и воды. Но вот чтобы взорвать пассажирский автобус в Воронеже....

Отметим, что сотрудники ФСБ России обычно довольно оперативно сообщают о виновниках терактов и задержании экстремистов. И неважно, какой они были национальности или веры. Таких каждый год задерживают десятки. А тут полгода подозревали, но молчали об украинских диверсантах, что взорвали пассажирский автобус?

Напомним, ранее сообщалось о том, что взрыв мог стать следствием споров между перевозчиками одного маршрута. Многие эксперты усомнились в том, что это мог быть теракт. Взрыв произошел где-то под автобусом, никаких поражающих элементов на месте происшествия не обнаружили. В салоне было 35 пассажиров, двое погибли, а за медицинской помощью обратились 26. И только трое получили серьезные повреждения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев тогда распорядился выплатить пострадавшим по 100 тысяч рублей, семьям погибшим по миллиону рублей.

ОТ АВТОРА

Мы вовсе не пытаемся защищать военных преступников и националистов, что регулярно с помощью артиллерии обстреливают детские сады и школы и убивают мирных граждан на Донбассе.

Но все же давайте дождемся официальной информации от силовых структур. Просто очень не хочется даже теоретически рассматривать причастность Киева в покушении на жизнь и здоровье пассажиров автобуса российского города, которые уж точно не имеют никакого отношения к тому бардаку, что происходит на Украине последние три десятилетия.