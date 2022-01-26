Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 января 2022 20:36

Какое оружие Россия может дать Донбассу и что это изменит

Военный обозреватель Виктор Баранец предположил, как помощь Донбассу российским оружием могла бы изменить расстановку сил
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Могут серьезно усилить противовоздушную оборону дончан комплексы "Панцирь"

Могут серьезно усилить противовоздушную оборону дончан комплексы "Панцирь"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил с сенсационным предложением - «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

А глава фракции «ЕР» в Госдуме Владимир Васильев обратился с такой просьбой к руководству страны.

Почему это нерядовые шаги? Что за оружие может поставить Россия? И как это может изменить расстановку сил в Донбассе и Украине?

Давайте разберемся.

ЧЕМ НАТО «НАКАЧАЛО» УКРАИНУ

По словам Турчака и Васильева, в России с тревогой воспринимают «накачивание» Украины оружием со стороны стран НАТО.

Что это за «накачивание»?

Сначала в украинскую армию поступало так называемое «нелетальное» оружие - прицелы ночного видения, приборы артиллерийской разведки, радиолокационные станции, разведывательные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, бинокли. А потом уже пошло "серьезное" смертоносное оружие - снайперские винтовки Barret, гранатометы PSRL-1, переносные зенитные ракетные комплексы.

В этом же потоке были и американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin (первая партия насчитывала 37 пусковых установок и 210 ракет). А на днях в киевском аэропорту "Борисполь" украинцы выгружали из американского военно-транспортного самолета уже более 500 таких комплексов!

Добавим ко всему этому списанные в США бронекатера Island, турбовинтовые бразильские легкие штурмовики Embraer. А неделю назад США объявили о новом "подарке" украинцам - боевых вертолетах Ми-17 (их в свое время Россия продала американцам для Афганистана. Эти потрепанные вертушки Пентагон ремонтировал на Украине). И это еще далеко не все "оружейное меню"!

B России с тревогой воспринимают «накачивание» Украины оружием со стороны стран НАТО

B России с тревогой воспринимают «накачивание» Украины оружием со стороны стран НАТО

Фото: REUTERS

Щедро делилась с украинскими военными и Великобритания.

Она поставила Киеву большую партию бронетранспортеров Saxon (не менее 75). Англичане же отправили Украине бронеавтомобили разведки и связи Land Rover Defender. За ними последовала большая партия самонаводящихся ракет «воздух-земля» Brimstone. А пару недель назад Лондон по воздуху доставил в Киев 1100 противотанковых комплексов.

Среди оружейных доноров Украины и Литва. Она подарила Киеву 150 тонн боеприпасов (в основном, автоматных патронов), более 200 пулеметов, 7 тысяч автоматов Калашникова, десятки 82-мм минометов и противотанковых орудий.

Чехия тоже постаралась - 250 лицензионных (еще советских) БМП-1, 40 самоходных артиллерийских установок, а также 177 крупнокалиберных пулеметов.

И Польша не осталась в стороне - она помогла своему восточному соседу 50 минометами, 9 бронетранспортерами, 15 пулеметами, 2 корабельными артустановками, парашютными системами. Помимо этого, Варшава предоставила Киеву 100 безоткатных орудий и 5 тысяч реактивных снарядов для системы залпового огня «Град» (ранее приготовленных для утилизации).

Небольшие партии вооружений и боеприпасов (опять-таки: преимущественно еще советского образца) шли на Украину из Болгарии, Румынии, Венгрии.

И чем больше НАТО вскладчину оснащает войска незалежной, тем воинственнее речи киевских "ястребов" о том, что пора раз и навсегда силой усмирить Донбасс. Прямо головокружение от распухающего за счет "богатеньких родственников" могущества.

Сначала в украинскую армию поступало так называемое «нелетальное» оружие. А потом уже пошло "серьезное" смертоносное оружие

Сначала в украинскую армию поступало так называемое «нелетальное» оружие. А потом уже пошло "серьезное" смертоносное оружие

Фото: REUTERS

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ДНР И ЛНР

Да, есть у дончан и луганцев свои танки Т-72 и Т-64, пушки Д-30, минометы, гранатометы РПГ-7 и переносные зенитные ракеnные комплексы "Игла", тысяч 40 автоматов и пулеметов Калашикова, доставшиеся им как трофеи после "восстания" 2014 года. Все это "добро" они не дали увезти с собой драпавшим воякам Украины. Но этого явно недостаточно для отражения прилично "накачанной" оружием украинской орды, готовящейся к блицкригу на Донбассе. Армии ДНР и ЛНР сегодня крайне нуждаются в усилении.

Чего же конкретно не хватает войску Донбасса?

Начнем с малого. Скажем, со снайперских винтовок Драгунова (СВД) или Калашникова. Очень эффективно выковыривают пехоту противника из окопов автоматические гранатометы АГС-30 или ручные огнеметы РПО-А "Шмель"...

Не обеднеем, если поделимся очень надежными противотанковыми комплексами "Корнет" или переносными зенитно-ракетными комплексами «Верба» (нельзя забывать, что в ВВС Украины на вооружении несколько десятков истребителей Су-27 и Миг-29). Могут серьезно усилить противовоздушную оборону дончан комплексы "Панцирь", "Тор-2М", "Бук" или даже С-300. Набор из этих средств (как показывает опыт войны в Сирии) успешно снимает с неба те же турецкие ударные беспилотники "Байрактар" (а комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" еще и вырубает им "электронные мозги").

Ну а чем же и как можно бороться с разрекламированными Джавелинами? Как можно спасать танки от них? Спецы с боевым опытом говорят, что один из способов противодействия таким ракетам с инфракрасным наведением - отстрел тепловых ловушек, которые уводят средство поражения в сторону от боевой машины. У нас есть очень эффективные системы «Афганит» и «Арена-М». Они делают это автоматически.

Грозную славу давно обрели наши реактивные системы "Торнадо" и тяжелые огнеметные системы "Буратино", "Солнцепек". На дальних подступах (за многие десятки километров) способны бить врага самоходные артустановки (САУ) "Коалиция-СВ".

"Меню" современной российской боевой техники и оружия богато и разнообразно. А наш Генштаб прекрасно знает, чем можно оперативно усилить армии республик, бьющихся за выживание.

Возможно, придется помогать донецким соседям не только железом, но и советниками и инструкторами. А в условиях войны "ученики" учатся очень быстро (к тому же им, в отличие от украинских вояк, не будут нужны переводчики с английского).

КАК ЭТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ РАССТАНОВКУ СИЛ?

Думаю, что уже одна весть о том, что Россия решила помочь ДНР и ЛНР оружием, может стать серьезным "остужающим" фактором для горячих мозгов украинских вояк, которые приготовились к карательной операции в Донбассе. Да и наставники из США и Британии задумаются...

Российское оружие в Донбассе изменит расстановку сил. "Шахтеры и пастухи" (как об этом иногда говорят в Киеве) черта с два станут "мальчиками для битья".

Уже слышу голоса: вы что с ума сошли?! Ведь поставки оружия в ДНР и ЛНР - это же война!

А вот здесь давайте скажем друг другу честно. Война уже давно пришла на донецкую землю. Восьмой год украинские пушки продолжают долбить по городам и селам Донбасса. И новое обострение этой войны готовят в Киеве, Вашингтоне и Лондоне, вооружая украинцев американскими «Джавелинами» и турецкими «Байрактарами».

Помощь Донбассу российским оружием — это как раз то, что может эту войну остановить. Заставит задуматься генералов и политиков на Украине и в США — какой ответ они получат. Нападение на Донбасс уже не станет легкой прогулкой.

Украинский кризисУкраинский кризис: Мнения экспертов