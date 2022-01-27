МВД России: дипломат из США возил в Москву наркотики для школьников

Гражданин СШАм задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков, которое предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После возбуждения в прошлом году уголовного дела в отношении гражданина США Марка Фогеля следователи провел обыск по месту его жительства в Москве. При этом они столкнулись с противодействием супруги наркомана.

- Супруга Фогеля, которая была отпущена из аэропорта домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик. На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса, - сообщили kp.ru в Следственном управлении УТ МВД России по ЦФО.

Напомним, 15 августа 2021 года Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении "зеленого коридора" пара была остановлена сотрудниками Шереметьевской таможни. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества.

- В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это – завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки, - сообщили в МВД России.

Гражданин США был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков, которое предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Суд отправил его в следственный изолятор, так как подозреваемый мог скрыться на территории посольства.

Это даже не предположение: на момент задержания Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом.

Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать дипломатический статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Во время следствия американец заявил, что перенес операции на позвоночнике и марихуану он курил, как обезболивающее. А еще сказал, что не знал о запрете в России этого наркотика. Но незнание законов не освобождает от ответственности - таков один из основных международных правовых принципов.