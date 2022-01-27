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Политика27 января 2022 14:10

Большое интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям: прямая трансляция

Глава МИД России расскажет об актуальных вопросах внешней политики известным журналистам
Источник:kp.ru
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Глава МИД России расскажет об актуальных вопросах внешней политики известным журналистам

Глава МИД России расскажет об актуальных вопросах внешней политики известным журналистам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января в 11.05 даст большое интервью четырем российским радиостанциями: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Как будет развиваться дальше ситуация с нагнетанием напряженности у границ России? Чем ответит наша страна на поставки наступательного вооружения на Украину? Готовы ли НАТО и США пойти на компромисс в вопросе нерасширения евроатлантического Альянса на восток? Какой должна быть новая система безопасности в Европе?

Эти и другие вопросы известные российские журналисты обсудят с главным дипломатом страны. От «Комсомольской правды» в разговоре примет участие главный редактор медиагруппы Владимир Сунгоркин.

Слушайте в прямом эфире на Радио «Комсомольская Правда»!

Видеотрансляция беседы будет доступна на сайте kp.ru, в YouTube-канале радиостанции и всех страницах «КП» в социальных сетях. Также ее можно посмотреть на официальном сайте МИД России в разделе «Видео» на русском языке, а также в аккаунтах Министерства в социальных сетях «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «YouTube» и в «Rutube».

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