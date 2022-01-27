Почему россияне не пристегиваются на заднем сиденье автомобилей, и почему важно убедить их начать это делать

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Недавно Яндекс провел опрос 3000 участников в онлайне об их отношении к ремням безопасности, а также замерил реальную картину пристегивания по 15 тысячам наблюдений на улицах Сочи.

9 из 10 участников опроса сказали, что пристегиваются на переднем сиденье. Навязчивые звуковые напоминания, которые есть во всех современных авто, делают свое дело. На заднем сиденье пристегивается только каждый третий респондент (34%).

Авторитет водителя

Есть отличные новости. Опрос демонстрирует, что человек за рулем воспринимается как главный в автомобиле. Большинство пассажиров готовы пристегнуться в частных автомобилях (98%) и такси (99%), если водитель попросит об этом.

Александр Петров, который ведет блог на YouTube о работе таксистом в Омске и Санкт-Петербурге — «Омич в Питере» — решил провести эксперимент в двух городах. Каждому пассажиру, который не пристегивался сам, водитель напоминал про ремень. Блогер рассказывает, как перед стартом переживал, что ему могут «завалить рейтинг». Но этого не случилось - люди реагировали на просьбу спокойно.

В Омске Петров сделал семь заказов: пятеро согласились щелкнуть ремнем безопасности, а двое отказались. В Питере из девяти поездок от просьбы отмахнулся только один пассажир.

— Причем как и в случае отказа, и при согласии все было без негатива, — резюмировал блогер.

И таксисты, и обычные водители при этом не так часто, как хотелось бы, напоминают своим пассажирам про ремень, даже если сами убеждены в его пользе. 39% опрошенных Яндексом утверждают: они напоминают пассажирам пристегнуться на переднем сиденье. Но только 20,5% водителей акцентируют внимание задних пассажиров на ремнях.

Пассажиры не знают, что могут получить штраф

В КоАП (статье 12.6) довольно четко прописана ответственность за ремень: 1000 рублей штрафа непристегнутому водителю, плюс по 1000 рублей за каждого непристегнутого в салоне пассажира. На пассажира тоже составят протокол — санкция 500 рублей. 97% водителей в опросе Яндекса помнят про эту норму, а вот пассажиры вообще не в курсе о финансовой мере воздействия.

В прошлом году в России начали ставить новые камеры, которые фиксируют непристегнутый ремень. Такие комплексы уже есть в Москве, Татарстане и Тамбове. Наблюдение распознает, пристегнуты ли водитель и пассажир на переднем сиденье. Задний ряд кресел камера физически усмотреть не может, зато со своей основной задачей справляется даже ночью. Самое неприятное для водителя, что штраф за ремень можно выписывать неограниченное число раз в течении суток. То есть если проехать без ремня под тремя камерами непристегнутым, то со всех трех абсолютно законно придет штраф.

С прошлой весны по всей стране ГИБДД начала эксперимент со скрытым патрулированием. Экипаж на обычной машине (без цветографического обозначения) движется в потоке и высматривает нарушения. Данные передает ближайшему посту. Патрульные тормозят предполагаемого нарушителя. По итогам года ГИБДД резюмировала: езда непристегнутым в топе самых частых огрехов водителей и пассажиров, которые выявляют скрытые патрули.

Люди живут мифами о ремнях безопасности

Госавтоинспекция в 2021 году опубликовала статистику, проанализировав аварии: риск гибели при лобовом столкновении у пристегнутого меньше в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раз, при опрокидывании — в 5 раз. Среди самых популярных мифов о ремнях безопасности:

• задние пассажиры могут не пристегиваться;

• при аварии лучше вылететь из машины, чем быть зажатым внутри;

• в городах, где из-за плотного трафика скорость потока невысокая, серьезных аварий быть не может.

Однако многочисленные краш-тесты концернов-производителей машин показывают, что только пристегнутый ремень спасает от серьезных увечий. При ударе автомобиля тело человека по инерции мгновенно набирает скорость и сталкивается с окружением с огромной силой. Непристегнутый задний пассажир может травмировать собой других.

Утверждение, что лучше вылететь на дорогу, слабо поддается логике. Кузов машины спроектирован так, чтобы гасить удар и деформироваться с наименьшим ущербом для человека. А если вылететь на асфальт, то жертва аварии рискует не только получить увечья о дорожное полотно и другие машины, но и залететь под колеса. Миф про спокойный трафик в городе ежедневно опровергают в автоновостях, демонстрируя жуткие кадры последствий ДТП в крупных мегаполисах.

Не быть навязчивым и обойтись без ультиматумов

Повлиять на отношение пассажиров к ремням безопасности Яндекс призывает всех автолюбителей. Если научить пассажиров пристегиваться, они будут делать это и в других авто, понесут идею своим друзьям и знакомым. Особенно просто это работает с детьми, которые во многом подражают взрослым и важно не сплоховать и повести себя правильно.

Если человек убежденный противник ремня безопасности и наотрез отказывается пристегнуться, не стоит настаивать и злиться. Ставить ультиматум: «Не пристегнешься — никуда не поедем», — тоже не выход. Один раз может и сработает, но человек не откажется от своих заблуждений насчет ремня.

Нужно искать такие неконфликтные аргументы, чтобы собеседник действительно понял важность ремней безопасностей, а не пристегивался по указке. В рекомендациях, которые сопровождают опрос Яндекса, сказано: делайте ставку на водительский авторитет и опыт, старайтесь говорить спокойно. Не расстраивайтесь, если с первого раза пассажир не поверил и не пристегнулся. Дайте ему время осмыслить ваши доводы.

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Почему пассажиры не любят ремни безопасности

В своем опросе Яндекс также интересовался и этой проблемой. А также предложил доводы, которые помогут переубедить противника ремней.

23% «антиременьщиков» считают, что на заднем сидении безопасно, ведь перед ними мягкое кресло, а не дорога. В этом случае спокойно объясните пассажиру, что не стоит доверять «мягкости» кресла впереди. Инерция действует одинаково на всех в салоне. При опрокидывании нет никакой разницы, на каком ряду сидений участники поездки. Непристегнутые задние пассажиры в ДТП навредят передним.

50% противников предпочтут вылететь из машины через лобовое стекло, чем оказаться зафиксированными при возгорании или затоплении. Но возгорания и затопления в разы реже, чем столкновения и опрокидывания. В относительно легких ДТП ремень помогает «отделаться испугом», при этом даже в легкой аварии непристегнутый человек может серьезно травмироваться и потом потратить годы на реабилитацию и лечение.

33% говорят, что им неудобно в ремне. Не стоит провоцировать собеседника на эмоции фразами: «В аварии тебе комфортно будет?». Скажите, что понимаете человека: в некоторых авто ремни и правда тугие. Предложите пристегнуться и подождать: через пару минут человек уже забудет, что его страхует ремень.

КСТАТИ

Есть регионы в России, где пристегиваются еще реже

В некоторых регионах даже для передних пассажиров пристегнутость падает до критичных 15%, а водителей до 36%. Это показывает масштабный полевой замер в потоке сочинских машин. Всероссийские исследования (например NAFI Research Center, 2020) подтверждают, что жители Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пристегиваются реже, чем в среднем по России и даже считают пристегнутый ремень фактом недоверия к водителю.

И даже в этом замере видно, что водители, как люди, получившие специальное образование и имеющие опыт дорожных ситуаций, более осознанно относятся к необходимости пристегивания. Осталось убедить своих пассажиров следовать хорошему примеру самого водителя.