Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана заняла у российской цифровой фабрики всего три месяца

«Олимпийская экипировка казахстанской сборной соответствует самым высоким требованиям, использует эко-решения в производстве и мировые тренды в дизайне. Она сшита на той же цифровой фабрике SHISHKIN, где мы отшиваем коллекции марки Putin team, при изготовлении использованы преимущественно российские высокотехнологичные материалы и ткани», - говорится в информационном сообщении дизайнера.

По его информации, экспортный контракт на разработку и поставку олимпийской одежды в Казахстан уже принёс соиздателю Putin team более 600 тысяч долларов США.

«Putin team» одел и казахских олимпийцев

- В ближайшей перспективе объём экспорта на казахском направлении превысит планку в миллион долларов. Сейчас мы ведём с казахской стороной переговоры о том, чтобы олимпийская коллекция спортивной одежды в итоге стала бы предметом массовой продажи, в первую очередь - в этой стране, - рассказал Шишкин «Комсомольской правде».

Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана заняла у российской цифровой фабрики всего три месяца. Выполнить «олимпийский» заказ в сжатые сроки россиянам помогли цифровые технологии, за внедрение которых у себя на производстве дизайнер Putin team в декабре минувшего года получил Премию Правительства Российской Федерации в области качества.

«Создать форму для спортсменов непросто, здесь очень много специальных требований. В то же время наша цифровая экосистема включает в себя самый широкий спектр новейшего оборудования и помогает повысить и производительность, и качество продукции сразу в среднем на 30-40%. Благодаря этому мы в состоянии очень быстро перестроить производство для выполнения любой задачи - например в пандемию менее чем за неделю переориентировались на выпуск средств индивидуальной защиты. Цифровизация помогла быстро выполнить и олимпийский заказ», - говорит Дмитрий Шишкин.

«Олимпийская экипировка казахстанской сборной соответствует самым высоким требованиям

В то же время в официальном сообщении Национального олимпийского комитета Казахстана сообщается, что «при выборе поставщиков главными критериями была надежность, использование передовых технологий в области швейной промышленности, а также полный производственный цикл изготовления одежды». А «Портновская мануфактура SHISHKIN» – была выбрана как «производитель, который на протяжении многих лет работает на постоянной основе с ведущими спортивными клубами, крупными корпорациями, конгрессно-выставочными мероприятиями с участием первых лиц государства, а также осуществляют экспортные поставки в Европу горнолыжной экипировки для компании FISCHER».

Дмитрий Шишкин

«Дизайнеры компании тщательно готовились к проекту, анализировали культурные особенности Казахстана и актуальные мировые тренды моды. Разработан уникальный шрифт для надписей на одежде. Олимпийская команда Казахстана получила единый продуманный образ для выступления в Пекине-2022. Одежда специально рассчитана на зимний климат Китая, где порой температура опускается ниже минус двадцати. Поэтому в производстве были использованы современные мембранные ткани и высокотехнологичные утеплители, которые удерживают тепло, а также обладают высокими ветро- и влагозащитными свойствами. Униформа отличается функциональными характеристиками, обеспечивает комфорт и полную свободу движений», - подчёркивается в сообщении НОК Казахстана.

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля.