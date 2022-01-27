Шойгу показали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью

Главе военного ведомства продемонстрировали все мощности завода и этапы производственного процесса беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Фото: Министерство обороны РФ

В цеху окончательной сборки спецзавода по выпуску крупноразмерных военных дронов в подмосковной Дубне министру обороны России Сергею Шойгу представили первые летные образцы разведывательно-ударных дронов "Орион" со спутниковой связью.

- Представители компании АО "Кронштадт" показали первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи, которая позволяет существенно увеличить дальность применение аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления, - сообщили в Минобороны.

В цеху окончательной сборки спецзавода по выпуску крупноразмерных военных дронов в подмосковной Дубне Фото: Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что специалисты "Кронштадта" поделились с министром планами по серийному производству еще трех военных дронов: беспилотного комплекса "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростного ударного беспилотника "Гром".

Главе военного ведомства продемонстрировали все мощности завода Фото: Министерство обороны РФ

В цеху полимерно-композиционных материалов гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков доложил министру обороны о процессе создания деталей из композитов. Он заявил, что в конструкции беспилотников, производимых предприятием, до 90% применяются детали из полимерно-композиционных материалов.

С министром на завод приехал глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев Фото: Министерство обороны РФ

Главе военного ведомства продемонстрировали все мощности завода и этапы производственного процесса беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С министром на завод приехал глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они также ознакомились с передовыми технологическими процессами производства новейшей военной техники.