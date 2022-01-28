Плюшевый мишка хочет загрести у Елки миллион

Игрушка мягкая, санкции жесткие: клип, в котором Павел Воля и Ляйсан Утяшева дурачатся с мишкой, стал поводом для судебных разборок. Фото: YouTube

Наши звезды регулярно попадают под раздачу за плагиат: то Светлана Лобода вдохновится образами Бейонсе, то Земфира скопирует обложку альбома у американских рокеров. А теперь за нарушение авторских прав под суд отправилась певица Елка. Причем последствия «елочного» дела и выигранного иска могут аукнуться не только певице: под угрозой теперь не только клипы, но и фильмы.

«МЕДВЕЖЬЯ» УСЛУГА

- В 2017 году Елка выпустила видео на песню «Впусти музыку», которое состояло из нарезок домашних видео ее друзей, - рассказывает адвокат Андрей Сотников, который в суде представлял ответчика - саму Елку и продюсерский центр Velvet Music. - Там в числе прочих снялись Павел Воля и Ляйсан Утяшева - танцевали и дурачились в кадре. И вдруг в 2020 году от представителей компании «Карт Бланш Гритингс Лтд» из Великобритании приходит претензия: мол, в клипе фигурирует объект их авторских прав - персонаж Мишка Тедди*, мягкая игрушка, на использование которого правообладатель разрешения не давал, - мол, платите миллион рублей.

Отсмотрев клип вдоль и поперек, юристы выяснили, что «медвежью услугу» невольно артистке оказали Воля и Утяшева: именно они несколько секунд плясали и обнимались с огромными медведями. Один из них - с характерной заплаткой на морде и голубым носом - оказался тем самым фирменным Тедди. Игрушка эта, конечно, не дешевая - есть экземпляры за десятки тысяч рублей, но не за миллион же!

Мишка Тедди компании «Карт Бланш Гритингс Лтд».

- Платить мы отказались, и дело дошло до суда, - продолжает адвокат. - Как утверждали представители истца, мишка Воли и Утяшевой - контрафактный: оригинальные в таких размерах не выпускаются. Но на дело это не повлияло: по закону надо отвечать даже за копии. Судам пришлось подробно отсматривать не только клип, но и программу о его съемках, которая вышла на музыкальном канале. Это был один из наших аргументов: суды убедились, что видео было сплошной импровизацией, никто не покупал реквизит, не устанавливал его специально в кадре - этот медведь оказался там чисто случайно. В итоге суд первой инстанции отказал англичанам в иске по двум главным причинам: персонаж не является сюжетообразующим, и на нем не акцентируется внимание зрителя. Суд апелляционной инстанции и Суд по интеллектуальным правам оставили решение в силе.

*В 1902 году президент США Теодор Рузвельт пощадил на охоте американского черного медведя. История попала в газетные карикатуры, и там медведь превратился в маленького симпатичного медвежонка. Детали истории со временем размылись, осталась главная - Тедди (прозвище Рузвельта) отказался стрелять в медвежонка. Первый плюшевый медвежонок в честь этой истории был изготовлен Маргаритой Штайф по идее ее племянника Рихарда.

КСТАТИ

Что можно и чего нельзя

История с авторскими правами всегда индивидуальна. Однако есть вещи, с которыми лучше не связываться. К объектам, права на которые защищены законом, относятся:

литературные и музыкальные произведения;

объекты живописи, скульптуры, графики, дизайна, в том числе комиксы, редкая дизайнерская мебель, дизайнерский ремонт и т. п.;

фотографии, географические карты, планы, эскизы;

узнаваемые персонажи, в том числе в форме игрушки, например кукла Барби, и др.

За копии в этом случае приходится отвечать, как за оригинал. Главный признак всех запрещенных объектов - то, что они являются результатом интеллектуальной деятельности.

Тем временем массовая продукция - одежда, обувь, аксессуары, автомобили, бытовая техника, мебель, косметика, духи и т. д. - допустима к показу. То же относится и к пародиям в отличие от копий.

Однако история еще не закончена: производитель плюшевых мишек намерен дойти до Верховного суда.

- Добиться рассмотрения жалобы по существу в Верховном суде очень проблематично: огромный процент всех жалоб отсеивается на этапе изучения материалов и не доходит до рассмотрения, - говорит Андрей Сотников. - Думаю, отказывая британской компании, суды наверняка представили, какой опасный прецедент может создать это дело. Ведь если бы иск удовлетворили, то судебные канцелярии завалил бы поток бесконечных исков. Взять любой фильм: мало ли реквизита там мелькает на заднем плане? И это был бы повод для многомиллионных компенсаций. А кроме того, показ фильмов на время разбирательств могли бы приостановить или запретить вовсе. Пока правообладатели занимались бы сутяжничеством, зрителям просто нечего было смотреть.

СОВЕТСКАЯ «КИНОЗАПРЕЩЕНКА»

Оказалось, объектов авторского права, использованных в качестве реквизита, пруд пруди в отечественных кинолентах, особенно советских: тогда с законами было не так строго, и съемочная группа могла позволить себе любую фантазию. А сегодня создателям народных кинохитов, скорее всего, вкатили бы многомиллионные иски! Рассмотрим несколько ярких примеров.

«Служебный роман»: скульптура

За использование лошадки, которую тащит Мягков, авторы «Служебного романа» не заплатили. Может, зря? Фото: Кадр из фильма

Знаменитая бронзовая лошадь из комиссионки, которую под чутким руководством Шурочки таскал Новосельцев, предназначалась некоему товарищу Боровских по случаю его дня рождения. Штуковина тяжеленная - 25 кило, поэтому пыхтел герой Андрея Мягкова очень натурально. Кроме «Служебного романа», знаменитая лошадка появлялась также в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Ширли-мырли», «Мой ласковый и нежный зверь»… И тоже, по нынешним меркам, нелегально: за копию скульптуры французского мастера Эмиля Луи Пико «Персей и Пегас» сегодня спросили бы наследники авторского права (в данном случае музей).

«Москва слезам не верит»: книга

Помните сцену знакомства Гурина и Людмилы на станции метро «Охотный Ряд»? Героиня Ирины Муравьевой читает в метро книгу «Три товарища». Действие фильма разворачивается в 1958 году - именно тогда эта книга была переведена на русский язык и издана большим тиражом. Однако права на художественное оформление книги принадлежат издательству.

«Старики-разбойники»: картина

По сюжету герои Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева совершают «преступление века»: выносят картину Рембрандта из музея среди бела дня, чтобы потом раскрыть эту дерзкую кражу. Роль той самой картины исполнила копия полотна Рембрандта «Портрет молодого человека с кружевным воротником», которая хранится в Эрмитаже - от правообладателя могла бы исходить претензия.

«Иван Васильевич меняет профессию»: сигареты

Леонид Куравлев и не подозревал, что пачка «Мальборо» в кадре может гипотетически спровоцировать иск. Фото: Кадр из фильма

Сегодня это назвали бы продакт плейсмент (демонстрация в фильме товаров определенного бренда), но советские киношники были далеки от рекламных вставок. Сцену, в которой Жорж Милославский достает пачку «Мальборо» и использует ее вместо микрофона, придумал сам Леонид Куравлев. Мол, это были любимые сигареты Леонида Гайдая, и режиссеру было приятно получить такой «привет» в кадре. В демонстрации самих сигарет авторских нарушений нет, а вот пачка с ее уникальным дизайном - объект интеллектуального права. Поэтому, как ни странно, за такую бесплатную рекламу может прилететь иск.

«Семь стариков и одна девушка»: фильм

После успеха «Фантомаса» в СССР советские мальчишки носились по дворам в капроновых колготках на лице, пугая народ. Власти поставили киношникам задачу: объяснить населению, что «Фантомас» - лишь пародия. Авторы ленты «Семь стариков и одна девушка» отработали госзаказ: они не только воспользовались переозвученным фрагментом французского фильма, но и сняли свою версию приключений Фантомаса в России. Сегодня за такое прилетел бы колоссальный иск от французских коллег.