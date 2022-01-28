Жених Анастасии Волочковой исчез после скандального разоблачения

Адвокат заявил, что свадьба с новым женихом может обернуться для Волочковой потерей имущества Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После громкого разоблачения в программе "Пусть говорят", где на всю страну объявили о криминальном прошлом нового кавалера Анастасии Волочковой, он больше не появляется в ее Инстаграме. Если до этого королева шпагатов и Сергей Кузнецов транслировали каждый чих своего мальдивского отпуска, вместе отмечали день рождения Волочковой и намекали на скорую свадьбу, то теперь Анастасия в гордом одиночестве позирует в балетном зале и роскошных интерьерах своего особняка. Сергей исчез, хотя после скандального ток-шоу балерина поспешила его поддержать: мол, найти скелеты в шкафу можно у каждого. В случае нового жениха это оказалась судимость за кражу двадцатилетней давности и федеральный розыск за вооруженный теракт на Украине...

О криминальном прошлом жениха Волочковой объявили на всю страну. Фото: Первый канал.

Видимо, новый жених Волочковой, которого до этого она представляла как управляющего банного комплекса из Одинцово, оказался шокирован тем, что его тайны оказались в публичном доступе. Кузнецов закрыл свою страницу в Инстаграме от лишних глаз.

Впрочем, о расставании с кавалером, в отличие от возможной свадьбы, королева шпагатов не объявляла. Хотя замужество в этой ситуации может обернуться для Анастасии Волочковой финансовыми потерями.

- По Уголовному кодексу Украины Сергею Кузнецову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Если его дело передано в Интерпол и выдан соответствующий ордер на задержание, то российские правоохранительные органы могут задержать друга балерины, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, будет ли этот гражданин выдан Украине в свете геополитических событий, - большой вопрос. В любом случае, избраннику Анастасии Волочковой следует быть осторожным и обзавестись адвокатом, чтобы в случае экстрадиции было, кому его защищать.

Звездный адвокат Андрей Алешкин.

В том случае, если балерина все-таки рискнет выйти замуж за Кузнецова, половина совместно нажитого имущества может быть конфискована.

- По закону, все, что имелось у Волочковой до брака, не подлежит конфискации. Но если в браке будет приобретен, например, автомобиль или дорогостоящая недвижимость, 50% могут забрать - это уже имущество мужа, - продолжает Андрей Алешкин. - Поэтому я бы рекомендовал балерине, если она все-таки захочет оформить отношения, заключить брачный контракт: это спасет от финансовых потерь. Как бы то ни было, я желаю Анастасии Волочковой семейного счастья.

А вот к судимости за кражу адвокат отнесся спокойно: судимость Кузнецова уже считается снятой за давностью лет.