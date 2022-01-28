Таинственная активность: из Солнца опять вылетело нечто странное

НЛО, появившиеся на фоне Солнца в январе 2022 года.

Виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott Waring), известный внеземными «раскопками», рекомендовал обязательно взглянуть на видео, которое разместила на своем Youtube-канале Джина Мария Колвин Хилл (Gina Maria Colvin Hill) - астроном-любитель и уфо-блоггер (UFO blogger). А разместила она снимки Солнца с загадочными черными объектами. Снимки взяла с сайта NASA, на котором недавно были обнародованы свежие – январские - анимационные ролики, составленные из кадров последовательных изображений нашего светила.

НЛО разглядела астроном Джина Мария Колвин Хилл из США.

Я взглянул. Объекты в количестве 6 штук появляются два раза - в ночь с 16 на 17 января 2022 года. Сначала они мелькают, выстроившись в одну конфигурацию, потом – в другую. Объекты хорошо заметны на светлом фоне солнечных вспышек. Кажется, что они вылетают из Солнца – прямо из его вспышек. Джина, собственно, так и считает.

НЛО появлялись и в другой конфигурации.

Кстати, два года назад нечто подобное видел и я - на снимках, которые в июне 2020 года сделал зонд Solar Orbiter совместной миссии NASA и ESA. Он тогда фотографировал Солнце с расстояния 77 миллионов километров.

На снимках, которые специалисты NASA и ESA выложили на своих сайтах, хорошо заметна некая кольцевая структура, похожая на бусы. По форме и структуре «бусинки» напоминают объекты, обнаруженные Джиной.

Кольцо НЛО со снимка, сделанного с борта Solar Orbiter в июне 2020 года.

"Бусинки" НЛО крупнее.

Американцы и европейцы показали снимки, сделанные Solar Orbiter, 16 июля 2020 года. О явной аномалии, присутствовавшей на них, я в тот же день сообщил на сайте «Комсомолки». Но в ее сути, конечно, не разобрался. Уфологам же очевидно: черные объекты представляют собой гигантские космические корабли.

Скотт Уаринг, разделяя идеи Джины и коллег-уфологов, полагает, что Солнце внутри полое – эдакий гигантский пузырь, внутри которого расположена планета с разумными обитателями. Мол, оттуда они и отправляют куда-то свои космические корабли, попадающие в объективы телескопов космических обсерваторий.

Представление уфо-блогера о внутреннем строении Земли.

А что? Академик Владимир Обручев – русский и советский геолог, географ и путешественник - считал, что Земля может быть полой. Эту гипотезу он изложил и научно обосновал в увлекательном фантастическом романе «Плутония». Так почему бы и Солнцу не быть полым?

У современных ученых-астрофизиков есть более изощренная гипотеза, которая, на удивление, тоже допускает появление пришельцев из Солнца.

Как сообщает PhysOrg.com, Владимир Джунушалиев из Евразийского национального университета в Казахстане (ENU) и его немецкие соратники из Ольденбургского университета (University of Oldenburg) опубликовали научную статью, из которой следует, что внутри Солнца могут быть скрыты «звездные врата».

Посредством уравнений ученые показали, что некоторые звезды – в том числе и обычные вроде нашего Солнца - могут заключать в себе входы и выходы «кротовых нор».

«Кротовыми норами» или «червоточинами» называют коридоры в ткани пространства-времени, которые коротким путем соединяют точки Вселенной, удаленные друг от друга на тысячи, миллионы и даже миллиарды световых лет. В том, что столь экзотические объекты не фантастика, еще в начале ХХ века уверяли Альберт Эйнштейн и примкнувший к нему математик Розен, потрясая уравнениями, допускающими существование «кротовых нор». Их до сих пор не опровергли.

По разумению Джунушалиева, вход в коридор может находиться внутри одной звезды, выход – в другой. Например, внутри Солнца. Из чего следует: какие-нибудь продвинутые пришельцы могли бы пользоваться предоставленной возможностью летать туда-сюда сквозь наше светило, не спрашивая у нас разрешения. Кстати, помимо тех около солнечных НЛО, на которые обратили внимание Скотт Уаринг, астроном Джина и я, хватает и других.

За нашим светилом следят несколько космических обсерваторий: уже упомянутый зонд Solar Orbiter, пара зондов STEREO А и STEREO В (Solar Terrestrial Relations Observatory), фотографирующие Солнце с разных сторон, SDO (Nasa's Solar Dynamics Observatory) и SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Среди снимков, переданных этими аппаратами, время от времени обязательно находились такие, на которых можно было разглядеть некие странные объекты.

К примеру, в 2016 году в объектив одного из телескопов SOHO попал белый НЛО, от которого к Солнцу протянулся тонкий след.

Природу самого объекта еще можно объяснить разумно - не исключено, что в кадр попала звезда. Но шлейф? Чем он образован? Как?

НЛО со шлейфом. Снимок с борта зонда SOHO.

На нескольких последовательных снимках, сделанных в 2012 году с интервалом в 12 минут и собранных в ролик, виден какой-то удлиненный объект. Он не похож на протуберанец или плазменный сгусток. А при увеличении вообще выглядит техногенной конструкцией – с шарообразным отсеком и протяженной фермой, состыкованной с ним. Вылитый космический корабль, предназначенный для длительных путешествий.

"Космический корабль" рядом с Солнцем.

На увеличенном снимке видна конструкция "космического корабля".

По мнению скептиков, в процесс передачи данных с космических обсерваторий на Землю иной раз вмешиваются помехи, которые могут сгруппироваться и явить НЛО.

«Корабли пришельцев»» могут образоваться и в результате нарушений в работе цифровой матрицы. Ведь обсерватории оборудованы цифровыми камерами. Изображения формирует матрица. Источником НЛО становятся несколько давших сбой пикселей. Аномалии пропадают, когда функции пикселей восстанавливаются.

Сбои случаются тогда, когда в матрицу попадают космические частицы. Или просто от старости. Solar Orbiter - относительно новый аппарат. Запущен в феврале 2020 года. Остальные работают уже много лет. SOHO, к примеру, летает аж с декабря 1995 года.

Странно, однако, что пиксели, как правило, сбоят так, что аномалии на снимках приобретают весьма причудливые формы. NASA и ESA объяснений не дают. Компетентные специалисты удосужились лишь однажды по поводу снимка, сделанного с борта SDO. В 2012 году он взбудоражил соцсети, пользователи которых увидели на снимке гигантский – размером с Землю - черный шар, протянувший к Солнцу какой-то шланг. И перепугались. Особо мнительные подумали, что к нашему светилу подлетела «Звезда смерти», как из «Звездных войн» и сосет из него плазму. Заправляется...

Черный шар, присосавшийся к Солнцу.

Астрофизик Алекс Янг (Alex Young) из Центра космических полетов (NASA's Goddard Space Flight Centre) объяснил, что в кадр попал протуберанец, в котором сконденсировалось поднявшееся над поверхностью Солнца холодное вещество, удерживаемое магнитным полем.

Но все-таки как быть с НЛО техногенного вида? Отсутствие разумных объяснений рождает подозрение, что, в космических агентствах скрывают правду. Или не знают, что ответить. А поминать инопланетян не хочется.

Шар, вылетевший из нашего светила.

Симметричная конструкция: снимок зонда STEREO-В.

А еще на Солнце цифры появляются. Чудеса...Подробнее о них в нашем материале.