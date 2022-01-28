Премьер Канады назвал дальнобойщиков маргиналами и самоизолировался

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS

Пока канадские и американские дальнобойщики на пятидесяти тысячах траков едут в Оттаву протестовать против принудительной вакцинации и коронавирусных запретов, правительство не дремлет. Лидер страны Джастин Трюдо заявил, что «90 процентов дальнобойщиков Канады вакцинированы, как и почти 90 процентов канадцев... Маленькая маргинальная кучка людей, которые едут в Оттаву и которые исповедуют неприемлемые взгляды, не представляют канадцев».

Заявление выглядит странно, учитывая, что на странице «Конвоя свободы» (так названа акция протеста дальнобойщиков) в Фейсбуке всего за несколько дней собралось 600 000 человек, и лишь одна колонна машин, следующая из провинции Британская Колумбия, растянулась на 70 километров. А таких колонн, идущих из разных провинций, несколько. К дальнобойщикам примкнули рядовые канадцы, они едут на личном автотранспорте. В населенных пунктах «Конвой свободы» встречают жители, размахивающие флагами и плакатами, на которых написано «Спасибо!», «100% поддерживаем!», они несут к пунктам остановки колонн еду. В соцсетях канадцы пишут: «Я мужчина, но у меня слезы радости», «вы боретесь за нашу свободу».

Десятки тысяч человек послали дальнобойщикам деньги – на еду и бензин, и канадцы продолжили бы посылать, но неожиданно средства, более 6 миллионов долларов, заморозили. Сайт GoFundMe – платформа, на которой в Канаде всегда собирают пожертвования - сообщила, что средства будут удерживаться до тех пор, «пока организатор не предоставит документы о том, как они будут распределены». Таким образом на субботу, 29 января – день протеста в Оттаве – дальнобойщики останутся без этой помощи.

Канадец пишет на странице премьер-министра в Твиттере: «В Оттаве примерно 12 000 номеров в отелях. Тео Флери (хоккеист – ред.) говорит, что в Оттаву прибудут 1.5 миллиона протестующих и 50 000 траков. То есть 125 человек на комнату. Уютно».

Полиция Оттавы тем временем приведена в состояние повышенной готовности. Стражи порядка сообщили, что сам «Конвой свободы» настроен мирно, но к нему примкнули агрессивно настроенные люди, которые призывают захватить здание парламента, подобно тому, как в США пытались захватить Белый Дом в январе 2021. Дональд Трамп, кстати, в соцсетях поприветствовал борьбу «Конвоя свободы» против тирании, как он выразился.

Напомним, в колоннах «на Оттаву» едут и вакцинированные водители. Дальнобойщики подчеркивают, что они не против вакцин, а против принуждения к ним, ограничений в правах и разделения граждан на привитых и непривитых.

Тем временем Джастин Трюдо объявил, что он изолируется на пять дней, так как встречался с человеком, больным ковидом. Канадцы в комментариях шутливо замечают, что он спрятался.

Трюдо обьявляет, что хотя тест на ковид у него отрицательный, он изолируется, и хотя чувствует себя хорошо, работать будет из дома.

Жителей Оттавы попросили в выходные, когда намечена большая акция протеста, остаться дома.

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