Надя Рушева: «Мои рисунки проступают на бумаге, как водяные знаки. Остается их чем-нибудь обвести»

Рисунки Нади Рушевой в СССР стали поистине предметом культа.

Надя Рушева умерла через месяц с небольшим после своего семнадцатого дня рождения, 6 марта 1969 года. Она собиралась в школу и упала. Отец вошел в комнату, увидел ее лежащей на кровати и не понял, что произошло. Хотел вызвать скорую, но дома не было телефона - пришлось бежать к автомату. Впрочем, даже если бы бригада врачей сидела в соседней комнате, не факт, что она помогла бы Наде: у нее в мозгу произошел разрыв аневризмы. При этом заболевании какой-нибудь сосуд патологически расширяется, на нем как бы появляется мешочек, заполненный кровью. Он потихоньку растет и однажды лопается. Аневризму называют бомбой замедленного действия: часто человек живет, совершенно нормально себя чувствуя (ну, разве что болит иногда голова), и ни о чем не подозревает. А потом однажды утром наклоняется, чтобы завязать шнурки, и…

Рисунки Нади в СССР стали поистине предметом культа. О ней написали роман, появлялись бесчисленные публикации, прошло больше сотни выставок. При жизни ее называли талантливой, блестящей, очень интересной юной художницей. После смерти большинство эпитетов вытеснил один - «гениальная», причем он не кажется слишком громким даже через полвека. Она никогда не училась в художественной школе (слава Богу) и вообще не училась рисовать - просто начала в пять лет, и рисовала всегда «набело», не внося в рисунки никаких правок. Говорила: «Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести».

1968 год. Юная художница Надя Рушева (справа) с подругами на одной из своих последних персональных выставок в Государственном музее Л.Н. Толстого. Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/

При этом она очень много читала (Джек Лондон, Герман Мелвилл, Джером Дэвид Сэлинджер, Василий Аксенов, Евгений Евтушенко), часто ходила в кино, в театр и на выставки. Для нее важна была школа и школьная жизнь - она ссорилась и мирилась с одноклассниками, придумывала то КВНы, то новогодние вечера. Каталась на лыжах (в письме к другу за год до смерти она со смехом описывает, как однажды грохнулась - «Свет померк… Но ничего, вылезла, а летела здорово!» На этом месте легкий мороз пробегает по коже: аневризма иногда возникает после травм головы). С огромным удовольствием ездила в новые места - в «Артек», в Ленинград, в Горький (Нижний Новгород), в Варшаву на выставку. И, несмотря на все это, за свои 17 лет успела создать примерно двенадцать тысяч превосходных рисунков - огромное наследие, невероятная производительность. Наверное, если бы она отдалась творчеству целиком и дожила до сегодняшнего дня, вокруг просто не было бы других художников и иллюстраторов, а была бы одна сплошная Надя Рушева.

Она родилась в Улан-Баторе: туда в командировку отправились отец, художник-оформитель, и мать, балерина родом из соседней с Монголией Тувы. (Во всех статьях непременно упоминается, что ее иногда звали по-монгольски - Найдан, что переводится как «Вечно живущая»). Впрочем, уже несколько месяцев спустя семья вернулась в Москву. Отец, похоже, осознал, что его дочь - гений, когда ей было семь лет: он читал ей вслух «Сказку о царе Салтане», а она что-то набрасывала на листах бумаги, и потом показала 36 безупречных иллюстраций. В десять лет отец познакомил ее с академиком живописи, знаменитым графиком Василием Ватагиным - тот был потрясен. Мысль о том, чтобы Надя чему-то училась у профессионалов, была тут же отброшена: в данном случае самым уместным было не учить девочку, а стоять в стороне, смотреть, как она рисует, и благоговеть.

Художница Надя Рушева. Фото: rusheva.com

И все у нее в жизни складывалось, по сути, изумительно. В 11 лет ее рисунки опубликовала «Пионерская правда», потом - журнал «Юность». Главный редактор Борис Полевой был очень впечатлен - и организовал для девочки первую выставку (всего при жизни их было 15). Ее практически везде встречал восторг. Она проиллюстрировала древнегреческие мифы, «Евгения Онегина», «Маленького принца», «Войну и мир» (более 300 рисунков), «Мастера и Маргариту» (прочитав роман в первой, журнальной публикации). Собиралась поступать во ВГИК на отделение мультипликации (отец съездил туда, показал две папки с ее рисунками профессорам, те, быстро просмотрев их, сказали: «Вот таких-то нам и надо! От имени нас и декана заверяем вас - отца и Надю, что берем ее после школы без экзаменов по рисунку, живописи и композиции. Надо лишь сдать зачеты по истории СССР и литературе. Как у нее с этим? Всегда пятерки?»)

Пушкининана. "Ольга и Татьяна". Фото: rusheva.com

В 1977 году «Юность» опубликовала ее письма к другу - она делилась в них практически всем, что с ней происходило. Это замечательное, очень трогательное чтение, почти исчерпывающий портрет советской старшеклассницы - очень умной, очень развитой для своих лет, очень любознательной и думающей, хорошей девочки (впрочем, признаков гениальности или необычности там и близко не заметно). Надя сообщает, что не очень-то любит Пикассо и ей не понравилась «Война и мир» Бондарчука; что писала в школе сочинение по Толстому и считает князя Андрея желчным аристократом, вредным, жестоким до тупости; что каждый день проигрывает пластинку, вложенную в первый номер журнала «Кругозор» («Мирей Матье, Гердт, Джоан Баэз, Мина, «Аккорд». У-лю-лю!»); жалуется на мальчишек с недостаточно широким кругозором («Если хочешь, чтобы они немного потлели, гори дотла сам. Иначе они совершенно обрастут шерстью. А ведь казалось бы - плевать. Нет, надо продолжать. Это страшно трудно, но нужно. Нельзя - только себе. Ведь правда? А?»)

Маленький принц перед полетом (финал повести), 1967 г. Фото: rusheva.com

Требует от Алика, чтобы он как можно скорее ответил на анкету дочери Карла Маркса «Познай самого себя», и приводит свои ответы на нее. «Достоинства, которые вы больше всего цените в людях? ДОБРОТА, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ. Представление о счастье? ДРУЖБА. О несчастье? ОДИНОЧЕСТВО (т.е. нет друга). Антипатия? МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ И НЕСКОЛЬКО МАЛЬЧИШЕК. Любимое занятие? РЫТЬСЯ В КНИГАХ, РИСОВАТЬ, БОЛТАТЬ С ДРУЗЬЯМИ. Любимый поэт? МАЯКОВСКИЙ, ЕВТУШЕНКО, ПУШКИН. Прозаик? Л. ТОЛСТОЙ. Герой? ПЬЕР БЕЗУХОВ, МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ. Героиня? НАТАША РОСТОВА. Цвет? КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ. Блюдо? МОРОЖЕНОЕ. Девиз? ПОКА ЧТО: «ВПЕРЕД, ЛОМАЯ И УГАДЫВАЯ (Е. Евтушенко).

Танцующий Пушкин. Фото: rusheva.com

Замечает, что два рассказа Александра Грина заканчиваются одинаково, фразой «Они жили долго и умерли в один день». «Тебе нравится такой финал? Мне - да».

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Сейчас, к 70-летию Рушевой, выставка из 60 (из 12 000) ее работ проходит в Музее имени Пушкина. Забавно, но есть ощущение, что ни ГМИИ им. Пушкина, ни Третьяковская галерея ее творчеством не интересуются как бы принципиально. Видимо, для них она так и осталась вундеркиндом, чудом-юдом, несолидным художником.