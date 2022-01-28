Тонкости уборки снега и льда на участке

Фото предоставлены пресс- службой компании Greenworks.

Поэтому к такой работе нужно относится очень ответственно.

Почему не стоит сбрасывать снег на газон?

Самая распространенная ошибка в процессе уборки участка зимой — это скидывание снега с дорожек и тротуаров на газоны. Это кажется самым легким решением, но, к сожалению, это делать вредно. Во-первых, травинки на газоне сильно сгибаются под большим слоем снега. Ранней весной уже можно будет увидеть те самые повреждения травы, но исправить их будет поздно. Поэтому с травой надо работать очень аккуратно. Во-вторых, газон имеет свою микрофлору, ее можно нарушить, сбрасывая снег на траву. Газон не сможет получить достаточное количество воздуха и будет расти неправильно.

Существует также болезнь – снежная плесень. Она образуется в результате появления большого количества снега на траве во время весенних оттепелей. Вылечить газон от такого заболевания можно, но трудно и долго.

Фото предоставлены пресс- службой компании Greenworks.

Как действовать в таком случае

Анализируя все тонкости работы со снегом, создается впечатление, что выхода из такой ситуации нет. Непонятно, как убрать снег так, чтобы трава не пострадала. Но на самом деле выход можно найти всегда. Снег следует распределить на газоне равномерно, невысоким, не тяжелым и не плотным слоем. Снежная подушка полезна, она создает естественную, природную защиту травы от сильных морозов и неблагоприятных ситуаций. И эту подушку рекомендуется оставить на газоне до середины-конца февраля, а далее стоит удалить плотный замерзший слой снега, чтобы воздух лучше поступал к газону.

Уборка снега

Стоит помнить, что снег лучше всего сгребать к углам участка и забору, так он будет таять равномерно и выглядеть намного аккуратнее. Многие дачники во время зимнего периода обращаются к вспомогательной технике, что вполне понятно, уборка снега вручную достаточно тяжелое занятие.

Фото предоставлены пресс- службой компании Greenworks.

Одним из самых популярных вариантов уборки снега с помощью техники является снегоуборщик. Модели и виды бывают абсолютно разными на любой вкус, все зависит от вашего удобства и выбора. Одним из самых популярных вариаций данной техники является модель GD60STK4 от бренда аккумуляторной техники Greenworks. Мощный бесщеточный двигатель серии DigiPro, равен по мощности бензиновым аналогам, при этом вы не будете испытывать дискомфорт от постоянных вредных выхлопов, замены масла и бензина, техника полностью экологична. Использование аккумулятора позволяет использовать снегоуборщик в любое время, так как он практически не шумит и имеет пониженный уровень вибраций. Высокая скорость вращения шнека позволяет эффективно отбрасывать снег на расстояние до 6 метров. Шнек выполнен из специального мягкого, но прочного пластика, чтобы не царапать и не повреждать декоративные покрытия. Данная техника безвредна во время рабочего процесса, она не производит выхлопные газы и полностью безопасна в работе.

Фото предоставлены пресс- службой компании Greenworks.

Избавление от льда

Самым сложным является борьба на участке со льдом, тем более если участок большой. Тут уже точно не помогут лопаты. На помощь в таких случаях приходят тяжелые острые инструменты, например: ломы; кирки; молотки и даже кувалды.

Но такие инструменты надо использовать аккуратно. В сочетании с грубой силой, они могут легко повредить вашу брусчатку, плитку и даже асфальт. Самое главное при работе со льдом, всегда используйте защитные очки и каску, так как во время процесса, кусок льда может отлететь куда угодно и нанести физический вред вам или рядом стоящим людям. Существуют также химические средства борьбы со “скользким”врагом участков. Например, соль, но если температура в вашем округе опускается ниже -10 градусов, то это не будет действенным вариантом. Песок или каменная крошка также является популярным методом, но при сильных ветрах весь защитный слой пропадет за несколько дней и придется заново выполнять работу.

Лучшим вариантом будет смешать горячую воду и моющее средство, полить этим составом дорожки и затем работать ломом по этой территории, там лед будет колоться легче и времени уйдет гораздо меньше.