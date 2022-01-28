Закон о пожизненном для педофилов подписан. Но депутаты считают, что принятых мер недостаточно

В экстренном порядке депутатами Госдумы был принят законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. Фото: Shutterstock

Число преступлений против половой неприкосновенности детей в России растет. Если сравнить 2012 и 2020, то их стало на 79% больше! При этом половина всех случаев — рецидив. А последние страшные истории вообще из ряда вон.

В экстренном порядке депутатами Госдумы был принят законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для рецидивистов, а так же для «первоходов», совершивших преступление с особой жестокостью против двух и более детей. Закон, внесенный в сентябре 2021, прошел все этапы чтений уже в январе 2022. Сразу же после этого его утвердил Совет Федерации. А сегодня 28 января 2022 года, подписал и президент.

Однако, еще на этапе обсуждений законопроекта эксперты говорили, что принятых мер совсем не достаточно. Что такие страшные преступления надо стараться максимально предотвращать, а не только максимально за них карать. Что нужны и пожизненный мониторинг за вышедшими на волю после отсидки педофилами. И ужесточения наказания за убийство ребенка. И прочее, прочее, прочее.

- Президент подписал наш закон о пожизненном заключении для педофилов. Это очень важное решение . Но, увы, не исчерпывающее, - написал сегодня у себя в телеграмм-канале один из авторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн. - Вместе с коллегами в ближайшее время нам предстоит подготовить и внести новые инициативы, надежно защищающие наших детей от извращенцев. В первую очередь - они коснутся системы административного надзора за освободившимися преступниками, которая сегодня явно не работает. Среди прочего обсуждаем в том числе возможность введения постоянно носимых электронных браслетов, а также создание реестра педофилов.

До этого, 18 января, в день когда состоялись второе и третье чтение закона, о доработке «антипедофильского» пакета говорил и спикер парламента Вячеслав Володин.

- На Совете Госдумы заместителю председателя Ирине Яровой было дано поручение совместно с представителями всех фракций выработать соответствующие предложения по изменению законодательства. Призываю всех депутатов подключиться к этой работе, - сообщил он.

И пояснил, что обсуждается отмена срока давности для таких преступлений. А так же введение в УК новых отягощающих обстоятельств, в случае, если насилие совершено человеком, проживающим в ребенком или несущим обязанности по его воспитанию, обучению.

Одним словом, работа продолжается.

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