Госдума примет законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Девочку искали всем городом. Фото УМВД по Костромской области

Недавно, в суде обвиняемый в мошенничестве отказался возвращать миллионы рублей своим жертвам. Адвокату он заявил, что за пять-шесть лет он столько все равно не заработает, а когда выйдет на свободу заживет лучше всех.

Подобная стратегия у педофилов, которых в угоду европейским ценностям мы уже третий десяток считаем душевнобольными. Психологи, которые "ведут раскопки" в головах этих нелюдей, часто сталкиваются с жалобами: мол, был изнасилован в детстве неизвестным гомосексуалистом, пытался пережить подобное с чужим ребенком.

Сотрудники МВД России по Костромской области сумели задержать двух педофилов, которые получив свободу решили растерзать ребенка. Им во время охоты на улицах города попалась пятилетняя девочка.

НЕЛЮДИ СПУСТИЛИСЬ С НАР

По словам начальника полиции по Костромской области полковника Дмитрия Ефремова 45-летний костромчанин Денис Герасимов был осужден в 2017 году за изнасилование (прим. Ред. - несовершеннолетнего мальчика), а также за изготовление и распространение порнографических материалов. Рецидивист не просто насиловал, но и снимал все на камеру, чтобы потом это видео кому-то продать.

Уже очевидно, что в этом ему помогал подельник 24-летний Вадим Беляков, который еще в апреле месяце был осужден за кражу, но выпущен под испытательный срок.

Денис Г. уже отсидел за педофилию Фото: СОЦСЕТИ

Наше правосудие настолько гуманно, что прошлой весной выпустило из колонии Герасимова (отсидел без замечаний 4 года) под административный надзор. Тот попытался воспользоваться свободой еще в сентябре: пытался бежать из-под надзора, но был пойман и привлечен к административной ответственности.

Говоря об этом факте Дмитрий Ефремов явно сожалеет о том, что педофил остался на свободе.

Мы ведь знаем, что рецидивиста трудно вернуть на нары. Герасимов на время затаился, нашел Белякова, с которым запланировал совершить очередное изнасилование ребенка. Не просто изнасиловать, убить, но и снять все на видео, чтобы заработать на этих жутких кадрах.

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПЫТОК

Мы попытались восстановить события того страшного дня для Костромы, жители которой просят объявить траур по погибшей 5-летней девочке. Объявления о ее поиске до сих можно найти в сети.

4 января 26-летняя мама ребенка взяла ее с собой на работу. Женщина устроилась мыть полы в кинотеатре "Россия", что на улице Северной Правды. Ей оставалось домыть один кабинет, когда она разрешила выйти девочке поиграть на улицу поиграть к наряженной елке. Когда на часах было около 16.00, она вышла на улицу, но дочку найти не смогла.

Женщина обратилась к охранникам культурного центра, которые знали ребенка. Они просмотрели запись и увидели на кадрах видеонаблюдения, как девочку в розовой курточке несут двое неизвестных.

- Они просто схватили ребенка (прим.Ред. - рост ребенка - 118 см.), закрыли ей рот и перенесли через дорогу, в общежитие, что в доме 16 по улице Волжской. Это в 90 метрах от места похищения. Там, в общежитии они арендовали комнату, где собирались изнасиловать и убить любого маленького ребенка, - сообщили kp.ru в правоохранительных структурах.

Было известно, что девочка никогда ранее из дома не уходила, семья на учете в полиции не состоит. В поиски ребенка включились все полицейские города, поисковики "ЛизаАлерт" и гражданские добровольцы. Они прочесывали территорию у железнодорожного и автовокзалов до самой ночи.

О плане маньяков станет известно лишь в 23.00, когда полицейские вычисляют и обнаружат педофилов с жертвой в комнате общежития. Ребенок в тот момент уже был мертв. Нелюди издевались над девочкой несколько часов, а потом изрезали ножами. В следствии не исключают, что убийцы готовились расчленить тело, чтобы незаметно вынести из общежития и спрятать.

У БАСТРЫКИНА НА КОНТРОЛЕ

Педофилы согласились дать показания в отделении полиции. Подробно рассказали об изнасиловании мальчика в 2017 году, краже, похищении очередного ребенка. Очевидно, что если бы их не поймали, то режиссеры-маньяки вновь использовали арендованную ими в общежитии комнату.

Узнав о трагедии, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от и.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области Сергея Болтышова оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве. Следствию предстоит разобраться, почему по Костроме днем разгуливали педофилы. Понятно, что вина в том не только правоохранительных органов, но и всей системы исполнения наказаний в целом.

В сети на трагедию оперативно отреагировал Председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество".

Володин отметил, что "преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках".

- Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом, - подчеркнул политик.

КАКИМ БУДЕТ ЗАКОН

"Комсомолка" поинтересовалась сроками принятия законопроекта у одного из его разработчиков главы комитета нижней палаты парламента по информполитике Александра Хинштейна.

- Госдума приняла законопроект "о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних (прим. Ред. - "возраст согласия" повышен до 16 лет)" в первом чтении в конце декабря прошлого года. Педофил, который ранее привлекался по таким статьям, будет получать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Пожизненный срок будет предусмотрен для любого взрослого, который совершит подобные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления", - заявил kp.ru Александр Хинштейн.

Депутат также отметил, что при разработке закона не сталкивался с каким-либо "противодействием педофильского лобби".

- В разработке законопроекта участвовали депутаты - многодетные родители, которые кровно заинтересованы в безопасности детей. И законопроект о пожизненном наказании за педофилию официально поддержан в Верховном суде, Правительстве России, соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности, - подчеркнул Хинштейн.

Ранее в разговоре с kp.ru Хинштейн отметил, что новый закон не будет касаться отцов детей, чьих бывших жен и детей стали часто использовать в бракоразводных процессах нечистоплотные юристы. Но за однажды обвиненными в педофилии планируется установить круглосуточную слежку с помощью новейших технических средств.

Напомним, в начале сентября депутаты "Единой России" узнав об убийстве педофилом Виктором Пестерниковым в Кемеровской области двух 10-летних девочек внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию. Но похоже, что новый закон будет связан с именем новой жертвы педофилов - 5-летней девочки.

КСТАТИ

По данным Следственного комитета России ежегодно суды нашей страны оглашают приговоры 50 педофилам. И по мнению экспертов СК России "вероятность рецидивов для лиц с таким диагнозом существенно повышена, что является крайне опасным".

В МВД также говорят об опасности общения в играх и социальных сетях, где педофилы предлагают детям деньги за фотографии обнаженного тела, а затем начинают их шантажировать этими снимками. Они обещают показать снимки одноклассникам, и таким образом склоняют детей к реальным встречам и половым отношениям.

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