Госдума примет законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Девочку искали всем городом. Фото УМВД по Костромской области
Недавно, в суде обвиняемый в мошенничестве отказался возвращать миллионы рублей своим жертвам. Адвокату он заявил, что за пять-шесть лет он столько все равно не заработает, а когда выйдет на свободу заживет лучше всех.
Подобная стратегия у педофилов, которых в угоду европейским ценностям мы уже третий десяток считаем душевнобольными. Психологи, которые "ведут раскопки" в головах этих нелюдей, часто сталкиваются с жалобами: мол, был изнасилован в детстве неизвестным гомосексуалистом, пытался пережить подобное с чужим ребенком.
Сотрудники МВД России по Костромской области сумели задержать двух педофилов, которые получив свободу решили растерзать ребенка. Им во время охоты на улицах города попалась пятилетняя девочка.
По словам начальника полиции по Костромской области полковника Дмитрия Ефремова 45-летний костромчанин Денис Герасимов был осужден в 2017 году за изнасилование (прим. Ред. - несовершеннолетнего мальчика), а также за изготовление и распространение порнографических материалов. Рецидивист не просто насиловал, но и снимал все на камеру, чтобы потом это видео кому-то продать.
Уже очевидно, что в этом ему помогал подельник 24-летний Вадим Беляков, который еще в апреле месяце был осужден за кражу, но выпущен под испытательный срок.
Денис Г. уже отсидел за педофилию
Фото: СОЦСЕТИ
Наше правосудие настолько гуманно, что прошлой весной выпустило из колонии Герасимова (отсидел без замечаний 4 года) под административный надзор. Тот попытался воспользоваться свободой еще в сентябре: пытался бежать из-под надзора, но был пойман и привлечен к административной ответственности.
Говоря об этом факте Дмитрий Ефремов явно сожалеет о том, что педофил остался на свободе.
Мы ведь знаем, что рецидивиста трудно вернуть на нары. Герасимов на время затаился, нашел Белякова, с которым запланировал совершить очередное изнасилование ребенка. Не просто изнасиловать, убить, но и снять все на видео, чтобы заработать на этих жутких кадрах.
Мы попытались восстановить события того страшного дня для Костромы, жители которой просят объявить траур по погибшей 5-летней девочке. Объявления о ее поиске до сих можно найти в сети.
4 января 26-летняя мама ребенка взяла ее с собой на работу. Женщина устроилась мыть полы в кинотеатре "Россия", что на улице Северной Правды. Ей оставалось домыть один кабинет, когда она разрешила выйти девочке поиграть на улицу поиграть к наряженной елке. Когда на часах было около 16.00, она вышла на улицу, но дочку найти не смогла.
Женщина обратилась к охранникам культурного центра, которые знали ребенка. Они просмотрели запись и увидели на кадрах видеонаблюдения, как девочку в розовой курточке несут двое неизвестных.
- Они просто схватили ребенка (прим.Ред. - рост ребенка - 118 см.), закрыли ей рот и перенесли через дорогу, в общежитие, что в доме 16 по улице Волжской. Это в 90 метрах от места похищения. Там, в общежитии они арендовали комнату, где собирались изнасиловать и убить любого маленького ребенка, - сообщили kp.ru в правоохранительных структурах.
Было известно, что девочка никогда ранее из дома не уходила, семья на учете в полиции не состоит. В поиски ребенка включились все полицейские города, поисковики "ЛизаАлерт" и гражданские добровольцы. Они прочесывали территорию у железнодорожного и автовокзалов до самой ночи.
О плане маньяков станет известно лишь в 23.00, когда полицейские вычисляют и обнаружат педофилов с жертвой в комнате общежития. Ребенок в тот момент уже был мертв. Нелюди издевались над девочкой несколько часов, а потом изрезали ножами. В следствии не исключают, что убийцы готовились расчленить тело, чтобы незаметно вынести из общежития и спрятать.
Педофилы согласились дать показания в отделении полиции. Подробно рассказали об изнасиловании мальчика в 2017 году, краже, похищении очередного ребенка. Очевидно, что если бы их не поймали, то режиссеры-маньяки вновь использовали арендованную ими в общежитии комнату.
Узнав о трагедии, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от и.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области Сергея Болтышова оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве. Следствию предстоит разобраться, почему по Костроме днем разгуливали педофилы. Понятно, что вина в том не только правоохранительных органов, но и всей системы исполнения наказаний в целом.
В сети на трагедию оперативно отреагировал Председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество".
Володин отметил, что "преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках".
- Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом, - подчеркнул политик.
"Комсомолка" поинтересовалась сроками принятия законопроекта у одного из его разработчиков главы комитета нижней палаты парламента по информполитике Александра Хинштейна.
- Госдума приняла законопроект "о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних (прим. Ред. - "возраст согласия" повышен до 16 лет)" в первом чтении в конце декабря прошлого года. Педофил, который ранее привлекался по таким статьям, будет получать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Пожизненный срок будет предусмотрен для любого взрослого, который совершит подобные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления", - заявил kp.ru Александр Хинштейн.
Депутат также отметил, что при разработке закона не сталкивался с каким-либо "противодействием педофильского лобби".
- В разработке законопроекта участвовали депутаты - многодетные родители, которые кровно заинтересованы в безопасности детей. И законопроект о пожизненном наказании за педофилию официально поддержан в Верховном суде, Правительстве России, соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности, - подчеркнул Хинштейн.
Ранее в разговоре с kp.ru Хинштейн отметил, что новый закон не будет касаться отцов детей, чьих бывших жен и детей стали часто использовать в бракоразводных процессах нечистоплотные юристы. Но за однажды обвиненными в педофилии планируется установить круглосуточную слежку с помощью новейших технических средств.
Напомним, в начале сентября депутаты "Единой России" узнав об убийстве педофилом Виктором Пестерниковым в Кемеровской области двух 10-летних девочек внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию. Но похоже, что новый закон будет связан с именем новой жертвы педофилов - 5-летней девочки.
По данным Следственного комитета России ежегодно суды нашей страны оглашают приговоры 50 педофилам. И по мнению экспертов СК России "вероятность рецидивов для лиц с таким диагнозом существенно повышена, что является крайне опасным".
В МВД также говорят об опасности общения в играх и социальных сетях, где педофилы предлагают детям деньги за фотографии обнаженного тела, а затем начинают их шантажировать этими снимками. Они обещают показать снимки одноклассникам, и таким образом склоняют детей к реальным встречам и половым отношениям.
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