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Общество28 января 2022 10:55

Путин подписал закон о пожизненном заключение для педофилов-рецидивистов

Законом также был увеличен возраст потерпевших
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов, ранее судимых за изнасилование несовершеннолетних, а также для тех, кто впервые совершил насилие в отношении двух и более детей.

Как писал сайт kp.ru, cогласно документу, максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения предусмотрено для педофилов за повторное изнасилование детей, а также для преступников, которые впервые изнасиловании в отношении двух и более несовершеннолетних. Кроме того, пожизненное лишение свободы предусмотрено при насильственных действиях против ребенка, если оно «сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Законом также был увеличен возраст потерпевших. Теперь пожизненное тюремное заключение может грозить тем, кто изнасиловал лиц, в возрасте от 14 до 18 лет.