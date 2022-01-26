Закон принят: педофилов будут сажать на пожизненное. Поможет ли?

Закон принят, но вопросов, предложений и замечаний еще целая гора Фото: Shutterstock

В третьем, окончательном чтении, приняты поправки в закон. Одобрили законопроект и в Совфеде. И теперь не только злостных маньяков-рецидивистов, но и «первоходок», совершивших жестокие преступления против 2 и более детей будут отправлять в тюрьму навсегда.

Поможет ли такая мера против преступлений реально больных людей (а педофилия — это болезнь)? И не «уедут» ли теперь по оговору сотни невиновных мужчин? Что вообще делать с педофилами, которых все больше и больше?

В сложной и болезненной теме попробовала разобраться «Комсомолка».

Что произошло с нашим обществом и какой спусковой крючок нажали, не понятно. Но в последние годы сексуальных преступлений против детей становится все больше и больше. В 2020 году их зафиксировали более 15 000, что на 7,2% больше, чем годом ранее и аж на 79% (!!) больше, чем в 2012 году. За 2021 данных пока нет, но скорее всего никакого снижения мы не увидим. Самое страшное, что половина из этих жутких преступлений — рецидивы.

Конечно и специалисты и общество просто вопило: «Надо что-то делать! Срочно!». И депутаты сделали — разработали и приняли поправки в статьи 131 и 132 УК РФ. И довольно быстро, надо сказать, приняли. Можно даже сказать спешно. Наверное еще потому, что обсуждение законопроекта шло нога в ногу со страшными новостями. Когда документ вносили в Госдуму в сентябре 2021 вся страна обсуждала трагедию на Кузбассе. Там две школьницы 10-летки из Киселевска (Кемеровская область) ушли в школу, но домой так и не вернулись. Позже был задержан 41-летний Виктор Пастерников, ранее судимый за педофилию. На допросе он во всем признался и показал место, где спрятал тела.

Между первым и вторым чтением (декабрь 2021 — январь 2022) случилась костромская трагедия. Двое мужчин, один из которых уже отсидел за педофилию, похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю девочку. Шокирующие подробности потрясли всю страну. Между вторым и третьим чтениями перерыва законотворцы делать вообще не стали - приняли все в один день. В вышестоящем органе — Совете Федерации тоже никаких споров относительно предлагаемых мер не было.

Итак, что теперь меняется.

Поправки касаются самых злостных нарушений и расширяют возможность применения высшей меры наказания — пожизненного срока. Он и раньше был в УК в «педофильских» статья, но все-таки не так широко. Посадить навсегда могли только педофила-рецидивиста, который отбыв срок за насилие над ребенком, младше 14, выйдя на свободу совершил ровно тоже самое. То есть надругался над ребенком, младше 14.

Теперь законодатели подняли возраст жертв, ими отныне считаются все несовершеннолетние, то есть до 18 лет. Второе — сразу на ПЖ отправят и «первохода», совершившего преступление «в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности». Если жертвой ранее не судимого преступника стал один ребенок , то высшая мера для него остается как и прежде - 20 лет тюремного заключения.

Вот такие изменения. Помогут ли они остановить вал преступлений?

ЗАКОН СЫРОЙ, ЕЩЕ РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ

Генерал-майор юстиции СК, экс-помощник Бастрыкина Игорь Комиссаров, широко известен в определенных кругах, как защитник детей. Много лет он работал следователем и знает о педофилах не понаслышке. И считает, что принятые меры всего-навсего популизм, который ничего существенно не изменит.

- Слушайте, я лично в той же Госдуме поднимал вопросы изменения законодательства антипедофильского еще 15 лет назад. Никто тогда ничего не хотел делать, а теперь вот срочно приняли эти поправки. Они скорее на потребу публике, чем реальная мера. Ничего не изменится кардинально от того, что рецидивистов будут сажать на пожизненное. А может наоборот хуже станет, потому что под страхом пожизненного, преступники будут стараться вообще избавляться от следов преступления, то есть убивать. И потом, педофилы — это же не только те, кто выскочил из леса и украл незнакомого ребенка. Таких, как раз единицы. Большинство преступлений против детей латентные. То есть их совершаю хорошо знакомые детям личности — учителя, тренеры, отчимы или даже родные отцы. Часто подростков обоего пола насилуют в компаниях более старшие товарищи. А дети часто не делятся с родителями тем, что с ними произошло. В итоге насилие может продолжаться годами! Недавний случай, с которым я разбирался — девочку долгое время развращал участковый полицейский. Он убедил ее, что это любовь и ребенок сам ходил к нему. То есть ни похищений, ни физического насилия, а только имитация любви и бутылка пива. И такие истории – не редкость, к сожалению.

- Что же делать?

- Нужны комплексные меры, о чем, повторюсь, мы еще 15 лет назад говорили. И работа с родителями, чтобы они знали, как объяснить ребенку о существовании подобных преступлений и правильно реагировали, если такое случилось. А не как обычно: «Сама виновата, ходила в короткой юбке. Как я теперь соседям в глаза смотреть буду?». Да разве же ребенок признается, понимая подспудно, что ее еще и обвинят? Скорее сделает что-нибудь с собой или будет молчать. Второе, необходим максимально жесткий контроль за педофилами, вышедшими из мест не столь отдаленных. И не то, как сейчас — когда они просто приходят раз в месяц отмечаться в отдел. Нужны технические средства, те же браслеты, контролирующие каждый шаг такого освобожденного. И запреты должны быть посещать им определенные места. Во всем мире цивилизованном так — подошел в детсаду или школе ближе чем на 300 метров — в тюрьму. Гулял у детской площадки – в тюрьму. А в некоторых странах жителей района даже предупреждают, что в их районе поселился освободившийся педофил. И никакое это не попрание прав и свобод. Это хорошая, зарекомендовавшая себя практика. Я понимаю, сегодня есть у многих желание казнить на месте или упрятать за решетку навсегда. Но только недавно принятые изменения в законодательство никак не помогут избежать новых жертв. Законы, ведомственные приказы нужно комплексно дорабатывать, приглашать профессиональных экспертов и их слушать их мнение, а не заниматься таким вот законодательным популизмом.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ: КАК ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ В НУЖНОМ МЕСТЕ?

Про желание расстрелять на месте — генерал прав. Каждый раз, когда страну потрясает очередной страшное и кровавое преступление против ребенка, везде и всюду начинаются разговоры про возвращение смертной казни. И в Госдуме и Совфеде, естественно, тоже. Предложения снять мораторий возникали всякий раз, когда обсуждали «антипедофильский» закон. Выяснилось даже, что такая поправка вносилась натурально, в письменном виде депутатом от «Новых людей» Олегом Леоновым. Он стал парламентарием буквально только что, до этого он много лет был координатором отряда «Лиза Алерт», то есть не раз участвовал в поисках жертв педофилов.

- Но ее (поправку — ред.) отклонили, - посетовал он. - Того, что сейчас внесли явно недостаточно.

Опытный Леонов, конечно же, говорил не только о смертной казни. Но и мониторинге освободившихся из тюрем педофилов, и о доработке закона со всех сторон. То, о чем сейчас трубят все.

- Сейчас в УК большой разрыв по срокам для детоубийц (он относительно небольшой) и педофилов (теперь он вплоть до пожизненного), - говорил на пленарном заседании он. - При том, что эти два преступления часто связаны между собой.

То есть, сейчас получается, признаться в убийстве «выгоднее»? Вот такая страшная торговля преступлениями ради меньших сроков…

И Леонов не один такой, выступающий за смертную казнь. Говорил о ее необходимости и депутат, имевший дела с подобными преступниками потому как работал прокурором, коммунист Юрий Синельщиков. И другие депутаты. Но спикер парламента Вячеслав Володин остановил все эти разговоры:

- Почему сразу смертная казнь-то? Мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, в северных территориях. Это будет намного тяжелее. Но тогда давайте продумаем это. И общество будет понимать: где эти северные территории, какие рудники, в каких условиях. Готовьте, вносите свои поправки, а мы посмотрим.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже высказалась против возвращения смертной казни для кого бы то ни было. Зато некоторые сенаторы предлагали добавить еще и кастрацию, причем не только химическую, но и натуральную. Правда эти предложения пока звучали только на словах.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ КАСТРИРОВАТЬ

Кастрация — еще одна тема, которая часто идет рядом с новостями о преступлениях против детей — принудительная кастрация. Лет 10 назад даже были предложения ввести такую меру законодательно. Да только так они и погрязли в бесконечных обсуждениях. Суть следующая — если специалистами ставится диагноз «педофилия», то перед преступником есть два пути. Либо он остается на пожизненное в тюрьме, либо соглашается на химическую кастрацию. И тогда за полгода до освобождения ему начинают вводить препараты, подавляющие выработку тестостерона, что в десятки раз снижает половое влечение в принципе. И такие инъекции он делает всю свою оставшуюся жизнь. Подобная практика есть в некоторых штатах США, в Германии, Великобритании.

- Но все-таки на этот счет у специалистов-психиатров, однозначного мнения нет, - говорит Комиссаров. - Потому что неизвестно как поведет себя большой человек, а педофилия это психиатрическое отклонение

Согласна с таким мнением и медицинский психолог высшей квалификационной категории, научный сотрудник ФБГУ НИИ психиатрии и наркологии им В.П. Сербского Ольга Коротина

- Кастрация на медицинском уровне, конечно же, обсуждается. С одной стороны кажется, что это действенная мера для предотвращения преступления. С другой, как не бывает бывших наркоманов, так и не бывает бывших педофилов. И влечение к детям оно ведь в первую очередь в голове, а не в половых органах. И оно в их больном мозге – доминанта, идея фикс, потребность в нем очень высока. При этом у науки нет четких ответов на вопрос, почему человек становиться педофилом (хотя и замечено, что некоторые взрослые преступники в детстве сами были жертвами насилия). Поэтому поможет или не поможет кастрация – не известно. Мы не можем спрогнозировать как педофил себя дальше поведет. Не факт, что от злости и чувства мести он не станет серийным убийцей. Или же не начнет использоваться в своих изощренных преступлениях подручные средства.

СКОЛЬКО ПРИЛИЧНЫХ СЕЙЧАС ПОПАДУТ НА «ВЫШАК» ПО ОГОВОРУ

Когда начинаются разговоры и заявления про смертную казнь, я всегда вспоминаю один анекдот.

- Вы верите полиции?

- Неееееет!

- Вы доверяете судам?

- Неееееет!

- Вы хотите вернуть смертную казнь?

- Даааааа!

Очень отражает действительность. И вот сейчас очень большое число россиян, спроси их, проголосовали бы «за» возвращение возвращение смертной казни, да и за кастрацию бы тоже. Но при этом после принятия поправок о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, в сети поползли и вот такие разговоры.

«Загреметь "на пожизненное" теперь как два пальца об асфальт. Девочки-подростки решили наказать строгого учителя и оговорили его. Мужик едва сумел оправдаться, но из профессии ушёл. И это не фантазия, а реальная история».

«Я старюсь не общаться с несовершеннолетними. Обхожу их за 3 метра. Никогда не сажусь с ними в лифт. Не секрет, что детишки любят розыгрыши, детишки любят шутить, часто зло шутить. Мне очень жаль педагогов, жаль тренеров. Обязательно кто-то из них попадет под эту статью, по вымышленным обвинениям».

Эксперты, хорошо знакомые с тематикой вопроса, считают принятые поправки действительно могут породить целый ряд преступных манипуляций.

- Закон, безусловно, полезный. Но, есть нюансы. Может начаться вал всевозможных мошенничеств на этой почве. Девушки будут специально соблазнять мужчин, скрывая свой возраст, а потом заходить якобы братья, сватья и вымогать деньги, угрожая засадить на пожизненное, - предполагает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Изнасилование — это тоже особо тяжкое преступление, особенно против несовершеннолетней. Раньше за него наказывали сроками до 20 лет. А теперь могут быть вплоть до ПЖ, ведь возраст жертв теперь поднят до 18 лет. А как же, интересно, возраст согласия с 16 лет? Ведь бывает же такое часто, что девушке 16, а ее молодому человеку 19. И родители пойдут и напишут на него заявлению в полицию. А если дело дойдет до суда, то исход на 99% известен. К сожалению, служители Фемиды часто безоговорочно встают на сторону обвинения, не вникая добросовестный следователь работал над делом или нет. Здесь помогли бы суды присяжных, но они по подобным обвинениям у нас не практикуются. Хотя и президент, и многие другие говорят, что надо их вернуть.

- Что касается рецидивов, тот тут никаких вопросов. Если педофил убил ребёнка, отсидел, вышел и повторил то же самое, то шансов на исправление здесь нет. Статистику по рецидивам мы все знаем. Но во всем остальном четкости в законопроекте нет, - справедливо считает правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России Екатерина Рейферт. –Люди боятся популярной истории про оговор (тем более, что поправки касаются и ранее не судимых). А такие истории мы видим, к сожалению, регулярно. Надо устранить погрешность и некоторые смешанные вопросы по определению «педофилии» и границ так называемого «возраста согласия». Они должны быть законодательно регламентированы и разъяснены. Второе –уровень ответственности правоохранителя и судьи в вопросе пожизненного заключения очень высок. В разы выше заключения, допустим, в 9 лет, И должен быть обоснован серьезнее, чем прыжок «через козла» или чьи-то попытки заработать или отомстить. То есть необходимо четкое понимание и контроль: пожизненное заключение исключает сомнения в приговоре, чью-либо халатность или заинтересованность в результате. Исключает оговор. Еще не понятно почему не ликвидировали на корню возможность выхода по УДО? Никакого досрочного освобождения для педофилов быть не должно, Следующее,

СЛЕДОВАТЕЛЬ ОПЫТНЫЙ, ОН РАЗБЕРЕТСЯ

Но есть и другие мнения, которые тоже обоснованы. Все-таки «преступление, совершенное с особой жестокостью», за которое теперь дают пожизненное - это по всем нормам следствия, не просто пощупать школьницу за причинные места. Или полу добровольные половые акты. И следователи, которые работают с педофилами, могут отличить одно преступление от другого.

- Я честно говоря не могу припомнить ситуаций, чтобы что-то явно ложно оговоренное происходило. По крайней мере у нас в Питере такого нет, - говорит руководитель общественного движения «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер (эта общественная организация рука об руку с полицией много лет занимается вылавливанием педофилов в интернете и в реале). - Может в других городах какие-то единичные случаи бывают… Насколько я видел, по данным делам СК старается собрать максимально доказательную базу. Кроме того, всех этих злодеев, как правило, отправляют на психолого-психиатрическую экспертизу, для чего кладут на стационарное обследование. Среди сотен напавших на детей, очень незначительная часть получают диагноз - педофилия. У остальных либо распущенность, либо ситуативный момент. Огромное количество подростков насилуют по пьянке, что конечно не умаляет тяжесть преступления. Но все-таки такого рода преступники вряд ли пойдут на рецидив. Так что приняли подобные поправки - это хорошо. Товарищи эти не излечимы. Не так давно один вышедший из мест не столь отдаленных и тут же пойманный с поличным, признался: «Я сидел эти годы и мечтал, что как-только выйду, пойду ребенка искать». И совершенно непонятно, почему не внесли сразу пожизненные мониторинг за освободившимся? Такая мера многих бы детей спасла.

Одним словом, закон принят, но вопросов, предложений и замечаний еще целая гора. В Госдуме уже заявили, что будут еще дорабатывать «антипедофильскую» законодательную базу. Даже определена рабочая группа под руководством депутата Яровой, которой поручено привлечь для обсуждения все фракции. Про сторонних экспертов пока речи не было. Будем надеяться, что все замечания все же тоже будут услышаны.