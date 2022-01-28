Стало известно, сколько россиян пробовали вести бизнес в 90-е

28% признались, что их семьи крутились, как могли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 января исполняется 30 лет со дня подписания указа «О свободе торговли», который в 1992 году фактически легализовал предпринимательство в России. Именно благодаря этому документу россияне принялись торговать всем и вся в 90-х. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, сколько наших читателей и их родных пробовали заработать на торговле 30 лет назад.

Мы задали вопрос: «А в вашей семье в 90-х были начинающие предприниматели?» и выяснили, сколько семей попробовали наладить бизнес в те времена.

Большинство опрошенных заявили, что их семьи держались в стороне от любых предпринимательских действий. 72% отметили, что их родные не пытались заработать на торговле, а имели другую, более стабильную работу.

А вот оставшиеся 28% признались, что их семьи крутились, как могли. 5% опрошенных рассказали, что этот бизнес в 90-е оказался для них весьма успешным, и они смогли неплохо заработать.

«Нашей семье это помогло не голодать, выучить детей, создать им хоть неплохую основу.

И главное, избавиться от многих комплексов, что помогает и сейчас и мне, и детям, взрослым уже, не стесняться искать возможность заработать и правильно оценивать свой труд», - рассказывает одна из участниц опроса.

«Из тех предпринимателей, которых я знаю и которые в девяностые начинали, никто в олигархи не выбился. Многие разорились. Правда, в девяностые пошиковали», - говорит другая.

Еще 4% респондентов рассказали, что не их члены семьи, а они сами трудились челночниками, ездили за границу и добывали заморские вещицы на продажу.

«В принципе, таскать сумки из Турции и Китая на себе было даже выгодно. Люди еще не знали настоящей роскоши, и возможность накупить теликов-магнитофонов, шмоток, заграничной еды, была чем-то новым», - делится воспоминаниями еще один опрошенный.

4% участников исследований добавили, что их семья смогла сохранить бизнес, и за 30 лет их предприятие укрепилось и разрослось.

А вот 15% отметили, что их семьи старались, как могли, но, видимо, у них не оказалось предпринимательской жилки, и торговля не пошла.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 4,1 тысячи человек.