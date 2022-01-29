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ЗДОРОВЬЕ29 января 2022 4:00

Тренировки после COVID-19: когда можно начинать, какие упражнения выбрать, на какие симптомы обратить внимание

Чрезмерная нагрузка сразу после выздоровления может иметь разрушительные последствия, говорят эксперты
Людмила ШТЕПАНКОВА
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Не думайте, что после выздоровления вы сразу вернетесь к своему прежнему уровню тренировки, для этого вам может потребоваться некоторое время

Не думайте, что после выздоровления вы сразу вернетесь к своему прежнему уровню тренировки, для этого вам может потребоваться некоторое время

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернуться к физическим упражнениям после ковида - непростая задача. Перенапряжение после вирусного заболевания может создать непосильную нагрузку на сердце, а также не до конца оправившиеся лёгкие, но самая частая проблема нетерпеливых зожников – нарушение дыхания.

- Не думайте, что после выздоровления вы сразу вернетесь к своему прежнему уровню тренировки, для этого вам может потребоваться некоторое время, - предупреждает врач-инфекционист, доцент Австралийского национального университета Санджай Сенанаяке. – В противном случае, если человек сразу «впрягается», то, может быть, он и вернёт свои прежние бицепсы в кратчайшие сроки, но в плане здоровья точно откатится назад. И тогда снова придётся провести некоторое время дома, а может быть, и в постели. Чувство измотанности и усталости – первый признак того, что вы поторопились или перегнули палку в тренажёрном.

Есть два важных параметра, на которые медики советуют ориентироваться, возвращаясь в спортзал: уровень физической подготовки и тяжесть перенесённого заболевания.

КОГДА МОЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ В СТРОЙ

Спортивные медики рекомендуют подождать не менее двух недель после окончательного выздоровления.

По словам доктора Сенанаяке, по крайней мере, в первые несколько дней после выздоровления в человеческом организме все еще может циркулировать вирус, поэтому спешка тут ни к чему.

Если же у пациента были осложнения и поражение лёгких, в тренажёрный вход закрыт как минимум на два месяца. Если больного подключали к ИВЛ, ему потребуется перерыв не менее полугода.

В дальнейшем, во время тренировок, доктор Сенанаяке рекомендует тщательно прислушиваться к своим ощущениям. Боль в груди, одышка и головокружение - это предупреждающие знаки, говорящие о том, что что-то пошло не так, нужно притормозить или вовсе на время отложить тренировки.

С КАКИХ УПРАЖНЕНИЙ НАЧАТЬ

Поначалу следует избегать таких видов нагрузки, которые вызывают учащенное сердцебиение. Такие как кардио, например.

- Напротив, начальная лёгкая (обратите внимание, лёгкая!) силовая тренировка поможет поскорее восстановить тело, - говорит тренер Мэтт Хант, владелец тренажерного зала Un1t в Сиднее.

Он сам заболел COVID-19 незадолго до Нового года и провалялся четыре дня в постели с лихорадкой и головными болями:

- Меня стало отпускать где-то через четыре дня. На пятый я начал неторопливо возвращаться к жизни. С помощью йоги. В основном это были занятия на растяжку, такие помогают постепенно вернуть тело в движение без надрыва.

Но самый простой и оптимальный вариант вернуться к фитнесу – начать с легких прогулок. Примерный вариант: три раза в день по 20 минут, с небольшими ускорениями. Прогулки также можно чередовать с упражнениями на растяжку или активацию лимфатической системы. Они необходимы для удаления продуктов обмена, которые накопились за время болезни, а также для усиления кровотока. К ним относится качание на месте с носка на пятку, качание в гамаке (аэройога), ребаундинг на эластичных системах или банджи фитнес.

Вы можете выбрать другие упражнения, главное помнить, что это должны быть занятия самой слабой амплитуды, с постепенным наращиванием силы.

Ориентируйтесь на то, в каком ритме вы можете разговаривать с кем-то - тренером, другом. Вы должны быть способны говорить спокойно, не запыхавшись и тем более не задыхаясь.

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