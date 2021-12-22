Эксперты рассказали, как восстанавливаться, если переболел ковидом, а выздороветь не можешь

По статистике сегодня в реабилитации после ковида нуждаются около 70% пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением инфекции и до 30% тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России число смертельных исходов от COVID-19 продолжает оставаться высоким, даже несмотря на снижение уровня заболеваемости. Для тех, кто справился с коронавирусной инфекцией и для медиков одним из главных вызовов остается постковидный синдром или, по определению ВОЗ, постковидное состояние.

По статистике сегодня в реабилитации после ковида нуждаются около 70% пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением инфекции и до 30% тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом рассказали на 5-м российском конгрессе «Физическая и реабилитационная медицина».

ГЛАВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА

Среди наиболее часто встречающихся последствий постковидного синдрома медики назвали:

- поражения нервной системы,

- поражение сердечно-сосудистой и дыхательной систем,

- длительное сохранение астенического синдрома (хронической усталости и психофизической слабости).

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ COVID-19 СЛОЖНО ПРИЙТИ В ФОРМУ

Причина – в системном воспалении, которое сохраняется даже после того, как организм победил сам вирус, истощение иммунной системы, которая бросила все силы на борьбу с коронавирусом.

Михаил Костинов, доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН считает, что одной из причин частых смертей при ковиде становится резкий взлет маркеров воспаления, что приводит к падению клеточного и гуморального иммунитета. В острой фазе болезни помогают иммуноглобулины и плазма, моноклональные антитела, но вот в дальнейшем медикам приходится искать новые средства для того, чтобы справляться с тем вредом, который COVID-19 нанес всему организму.

Даже спустя 2-3 месяца у 60 % - 80% переболевших анализы показывают изменения в костном мозге и кровеносных сосудах, а любая последующая вирусная инфекция, будь-то грипп или то, что в быту мы называем простудой, только усиливает это воспаление.

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ

Один из путей восстановления, который предлагают сейчас врачи, - это лечение постковидного состояния в барокамере при помощи гипербарической оксигенации (насыщения кислородом клеток крови и тканей), что помогает повысить физическую активность. Также полезна кардиопротекторная терапия, которую применяют и при лечение последствий инфаркта миокарда, что помогает восстановить работу сердца.

В целом постковидная реабилитация направлена на улучшение кровоснабжения органов и тканей, улучшения тока лимфы и рассасывание зон отеков, уплотнений легочных тканей, на нормализацию физической активности, что повышает общую выносливость организма и на нормализацию сна.

Сон – один из ключевых факторов, который способствует укреплению иммунитета и работает на профилактику инфекционных заболеваний в целом, включая и коронавирусную инфекцию. Убедитесь, что спите достаточно. Для восстановления организма поставьте себе задачей в первую очередь наладить режим.

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