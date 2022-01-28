Суд изъял у бывшего Раменского прокурора имущества на 749 миллионов рублей

В суде установлено, что Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков на территории Московской области

Симоновский суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего Раменского городского прокурора Константина Томбулова и других "номинальных лиц" на общую сумму 749 миллионов рублей.

- В суде установлено, что Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков на территории Московской области, 2 дорогостоящие квартиры в Москве и иное имущество. С целью сокрытия объектов недвижимости он оформил их на номинальных лиц, - сообщили в Генпрокуратуре.

Ни бывший прокурор, ни "номинальные лица" законность приобретения имущества подтвердить не смогли. Согласно решению суда, в доход России обращены предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей.

История с Томбуловым сама по себе не нова. По этой схеме последние 10 лет чиновники и госслужащие вкладывал свои коррупционные миллионы в земли Московской области.

Особо отметились в этом экс-глава Клинского района Московской области Александр Постригань (вложил в земельные участки 10 миллиардов рублей), бывший сотрудник районной администрации Чехова Игорь Грыжанов (купил участков на 500 миллионов рублей) и многие другие подозреваемые и уже осужденные.

А вчера Бабушкинский районный суд арестовал и бывшего руководителя управления Росимущества области Николая Пешкова, который попался на крупной взятке.