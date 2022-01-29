Мошенники под видом элитных клиентов обокрали московского таксиста более чем на 100 тысяч рублей

Заказчик сообщил Ивану, что клиента нужно будет отвезти из гостиницы в аэропорт «Домодедово» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратился 38-летний московский таксист Иван К.* Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников и был ограблен на крупную сумму денег.

Несколько дней назад Иван завершил заказ в центре Москвы и принял новый. Сразу после подтверждения заказа, на телефон Ивана позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником крупной компании. Звонивший сообщил, что это он заказал автомобиль для своего сотрудника, который сейчас проживает в гостинице «Метрополь» на Театральном проезде. Заказчик сообщил Ивану, что клиента нужно будет отвезти из гостиницы в аэропорт «Домодедово», а оплату за поездку он сейчас переведет на карту таксиста.

Иван не заподозрил подвоха и продиктовал мужчине номер своей банковской карты. Заказчик сделал вид, что пытается перевести таксисту деньги, после чего сообщил, что произошла ошибка. Мужчина сообщил Ивану, что для перевода ему необходимо подключить карточку водителя к их платежной системе. Самому Ване делать ничего не нужно, только продиктовать коды из смс-сообщений, которые сейчас придут на его номер.

Таксист согласился и передал секретные банковские коды неизвестному. Вскоре мужчине пришло еще несколько уведомлений, сообщивших таксисту, что с его карт были списаны крупные суммы денег. Иван бросил трубку и стал звонить в службу поддержки банка, где мужчине помогли срочно заблокировать карты. Однако, к тому моменту со счетов таксиста уже было списано более 100 000 рублей.

«В общей сложности с банковских карточек потерпевшего 38-летнего таксиста Ивана К.* мошенники успели списать 109 578 рублей. Мужчина оперативно заблокировал свои счета, иначе бы преступники украли вообще все его сбережения. Иван обратился за помощью в полицию и написал на неизвестных аферистов заявление», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, обокравших московского таксиста более чем на 100 000 рублей.

* имена изменены.

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