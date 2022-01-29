Муж-ревнивец подозревается в убийстве женщины-бухгалтера, которую двое суток искали в Волоколамске

Пропала 34-летняя Ольга Розова двое суток назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Женщину-бухгалтера, за которую похититель требовал выкуп два миллиона рублей, нашли мертвой в одном из складских помещений в Волоколамске. Ее машина 27 января была брошена на одной из городских трасс. Подозреваемым в убийстве является муж.

- Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Требовал выкуп от нового любовника

Пропала 34-летняя Ольга Розова двое суток назад. Первыми тревогу забили дети, когда мама не пришла домой с работы. Они позвонили ее лучшей подруге, та в панике спросила у коллег по работе. Оказалось, что из офиса она вышла, как обычно, в 17.00. Несколько лет Ольга Розова работала в рыболовном клубе «Ихтиолог». Коллеги больше ее не видели.

- Сестра, обеспокоенная, тем что Оля не вернулась с работы домой, пошла в полицию. Стала спрашивать у нас, у коллег с работы. Когда в офисе прошел слух, что Оля не вернулась домой, наш администратор Елена сказала, что ехала по той же трассе и видела машину Оли, - рассказала Наталья, сотрудница клуба «Ихтиолог».

Следователи доехали до предполагаемого места и обнаружили автомобиль пропавшей - вблизи деревни Сурово Волоколамского городского округа. Машина Ольги была закрыта, без повреждений и стояла на обочине. Внутри никого не было. Рядом с машиной Ольги были зафиксированы следы колес другого автомобиля. Первое предположение было, что машина Розовой просто заглохла и, пока та голосовала, неизвестные могли насильно увезти ее.

- Ольга привлекательная девушка, очень добрая. При этом никогда ни в каких сомнительных историях не была замечена. Она как раз вышла в свой первый рабочий день после двухнедельного больничного и пропала. Врагов у нее, вроде не было, - говорит коллега Наталья.

Пока шли поиски, на телефон молодого человека Ольги пришло сообщение с ее номера телефона: «Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить» (орфография сохранена).

Эксперт-графолог по просьбе kp.ru изучил сообщение и предположил, что человек набирал сообщение одной рукой, под углом, показывая экран кому-то (возможно, похищенной Ольге). Опечатки он допустил якобы не специально, а только потому, что нервничал, телефон ему был не знаком, поэтому ошибался в буквах, которые стоят на раскладке.

Муж не хотел развода

Стало понятно, что неизвестный похитил Ольгу прямо на трассе, пересадил ее в другой автомобиль и увез в неизвестном направлении.

После изучения семьи Розовой и общения с близкими родственниками, выяснилось, что у Ольги идет бракоразводный процесс с 36-летним супругом Романом Розовым. Следователи задержали мужчину. Он подозревается в похищении, изнасиловании и убийстве супруги Ольги.

- По данным следствия, 27 января подозреваемый, дождавшись, когда супруга, с которой он находился на стадии бракоразводного процесса, покинет место работы, выехал следом за ней на своем автомобиле. Поравнявшись во время движения автомобилей, он попросил женщину остановиться и выйти из машины. Далее он затащил ее в свой автомобиль и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Мужчина связал руки Ольги скотчем, после чего изнасиловал ее. Опасаясь, что она обратится в полицию, Роман задушил супругу. После чего скрылся с места происшествия.

- Роман не хотел развода с супругой, не мог простить, что она нашла ему замену. Он пытался ее вернуть различными способами, искал поводы поговорить. А сообщение с выкупом в 2 млн рублей отправил с телефона жены, чтобы запутать следствие, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время Роману Розову будет предъявлено обвинение по трем статьям «Похищение человека», «Изнасилование», «Убийство».

- Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Роман Розов не стал отрицать убийство жены. Он уже дал признательные показания и показал сотрудникам правоохранительных органов, где оставил тело Ольги.

- По предварительным данным преступление он совершил в своем гараже, на почве личных неприязненных отношений, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

ОФИЦИАЛЬНО

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ольги Розовой. Также был назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.