Польский солдат, сбежавший в Белоруссию, записал видео "для Гааги"

Солдат польской армии Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, записал видеообращение. Фото: Кадр видео

Солдат польской армии Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший у Минска политического убежища, записал видеообращение в Гаагский трибунал. В нем он утверждает, что ему известно, как минимум, о 240 случаях убийств беженцев, которых расстреляли польские пограничники и солдаты, переброшенные на границу. Все они пытались пробраться в Польшу из Белоруссии.

- Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено, - пригрозил Чечко польским властям и заявил, что "польское общество имеет право знать правду", потому что "информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой".

Слова о собственной ответственности в этом обращении явно не лишние. Если раньше, когда Чечко только пересек границу, он говорил, что ему известно о случаях расстрелов беженцев, то сейчас беглый дезертир признался, что он и сам лично убивал беженцев на границе. И ему приходилось это делать под угрозой собственной смерти.

Напомним, Эмиль Чечко перебежал с польской стороны границы и попросил убежище 16 декабря прошлого года. Его побег и рассказ вызвали большой резонанс. Армейское руководство Польши выдвинуло несколько противоречащих друг другу версий, объясняющих его поступок, зато единодушно отмело обвинения беглеца. Замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик тогда же заявил, что рассказ дезертира выглядит крайне неправдоподобно, а прокуратура Польши заочно обвинила Эмиля в дезертирстве в соответствии с Уголовным кодексом республики.

Сейчас видеообращение Чечко размещено на сайте белорусской правозащитной организации "Системная правозащита". О том, как будет развиваться ситуация дальше, "КП" расскажет по мере поступления информации. Одно понятно – Польше вся эта история уже принесла достаточно неприятностей. Которые могут превратиться в гигантский скандал, если показания Чечко будут подтверждены. Что, впрочем, вряд ли случится, поскольку ни одного подтверждения расстрелов беженцев на границе с Белоруссией пока не предоставлено. И это несмотря на то, что в сети достаточно много записей про грубое обращение польских солдат и пограничников с беженцами, травлю мигрантов собаками, стрельбу в воздух и прочие не самые проявления польского "гостеприимства" не самого гуманистичного характера.