Охота на театралов. Жулики освоили новый способ хищения денег с банковских карт

Злоумышленники освоили новый способ воровства денег с банковских карт. Фото: Shutterstock

Злоумышленники освоили новый способ воровства денег с банковских карт. Суть его в том, что с карты не просто снимаются небольшие суммы, не требующие подтверждения со стороны владельца карты, но такая операция проводится многократно с интервалом в несколько секунд. В результате меньше, чем за минуту «микротраншами» по 5-20 тысяч жулики опустошают карту с несколькими сотнями тысяч рублей.

В СМИ появилась информация, что такие онлайн-налеты происходят на подставных, или как их называют, фишинговых, сайтах, продающих билеты на концерты и в театры. Эти сайты внешне очень похожи на настоящие и созданы специально для обмана доверчивых граждан. Раньше фишинговые сайты часто маскировались под сервисы по продаже авиабилетов. Но, видно, из-за снижения в период ковидных ограничений числа путешественников, авиационная тема уже не актуальна.

Однако опасность подстерегает и клиентов легальных сервисов.

- Злоумышленники вскрывают и данные вполне легальных порталов, оказывающих платные услуги, - рассказал kp.ru эксперт в области кибер-безопасности директор исследовательского подразделения "Интерфакс-ЛАБ" Игорь Мунерман. - Такая история произошла и со мной — у меня списали 999 рублей с сервиса по изучению иностранных языков. Списали, к счастью, только один раз — возможно злоумышленникам помешала система, блокирующая многократное списание одинаковых сумм, так что продающим организациям не следует экономить на защитном программном обеспечении.

По словам эксперта, хищение с помощью микроплатежей выгодно жуликам еще и потому, что такие платежи практически невозможно отменить.

- Я видел в мобильном приложении свои похищенные деньги, они достаточно долго находились в статусе «на обработке», я вел переговоры с технической службой банка, но остановить транзакцию и вернуть мне деньги они уже не могли, - сказал Мунерман. - Сервис изучения языков признал факт взлома системы, признал хищение денег и в порядке компенсации дал возможность бесплатного пользования их услугами в течение года.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО НАТКНУТЬСЯ НА ОБМАН

Активизировались и мошенники, маскирующиеся под сайты крупных продавцов бытовой техники. Мне, например, часто приходят смс-сообщения с просьбой оплатить заказ из магазина, в котором я, бывало, что-нибудь приобретал. Открывать такие сообщения не стоит — одно нажатие, и вы лишитесь кругленькой суммы.

А что если человек действительно делает покупки в этом интернет-магазине и уже сомневается: а вдруг недавно как раз заказал холодильник, мобильник или дорогой телевизор? В таких случаях нужно сделать простую проверку — зайти на настоящий сайт магазина, войти в личный кабинет и убедиться, что никаких заказов вы не совершали.