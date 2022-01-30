Татьяна Доронина находится в доме престарелых

Татьяна Доронина. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Татьяну Доронину все ждали 25 января во МХАТе им. Горького. Говорили, что она обязательно придет. Однако знаменитая актриса перед публикой так и не появилась. Близкая подруга звезды театра и кино Лидия Матасова рассказала, что сейчас происходит с народной артисткой.

Татьяна Доронина уже больше 30 лет не снимается в кино, но, несмотря ни на что, продолжает оставаться великой актрисой. В настоящее время она находится в доме престарелых. Врачи пока запрещают ей появляться на публике.

"Она пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует. Так что, пока не складывается. Вообще, Доронину так потрепали за те три года, что творилось в нашем театре..." - цитирует Лидию Матасову Собеседник.Ru.

Напомним, Татьяна Доронина давно живет затворницей, к себе никого не пускает, общается лишь с узким кругом близких ей людей. В окружении 88-летней артистки говорят, что проблем с деньгами у нее нет, нужду она не испытывает.

Доронина в одном из редких интервью признавалась, что очень остро чувствует свое одиночество. "Когда не везет, кто может помочь? Близкий, но он может словами поддержать, но меру вашей несостоятельности вы носите в себе, все равно вы остаетесь с этой болью один", - делилась актриса.