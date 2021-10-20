Татьяна Доронина припечатала Ольгу Бузову

Бузова давно привыкла к негативному мнению злопыхателей, но от именитых коллег хотела бы слышать больше конкретики Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время Ольга Бузова вновь выйдет на сцену во МХАТе. В спектакле "Чудесный грузин" поющая ведущая исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. О появлении воспитанницы "Дома 2" на театральных подмостках не высказался только ленивый. Но многие ждали реакцию народной артистки СССР Татьяны Дорониной, возглавлявшей Московский художественный академический театр имени М. Горького с 1987 года до декабря 2018 года. На днях стало известно, что сказала легендарная актриса.

Татьяна Доронина высказалась о появлении Ольги Бузовой на сцене МХАТа. "Это непечатное выражение", - ответила близкая подруга артистки Лидия Матасова на вопрос о реакции Дорониной на участие Бузовой в спектакле.

По словам Матасовой, Татьяна Васильевна прекрасно осведомлена, кто такая Бузова. Узнав о приглашении поющей ведущей во МХАТ на роль певицы Беллы Шанталь, Доронина, как заверила ее подруга, не стала сдерживаться. "Ну вот теперь ... привели на сцену", - припечатала она вокалистку.

Сама Матасова сокрушается из-за происходящего. "Когда великий театр собирает аншлаг на премьеру благодаря Бузовой... Вы только вдумайтесь! Это значит, без Бузовой своего зрителя у театра больше нет?" - цитирует ее news.ru.

Стоит отметить, что сама Бузова давно привыкла к негативному мнению злопыхателей, но от именитых коллег хотела бы слышать больше конкретики. "Вместо того, чтобы порадоваться за чей-то карьерный рост и исполнение детской мечты, некоторым проще обругать все заведомо. И несмотря на то, что за годы работы на телевидении я обросла панцирем, в таких ситуациях я теряюсь - перед хамством я бессильна", - разводит она руками.

Артистка отмечала: "Против меня организовали настоящую травлю. И ладно диванные критики, с ними все давно ясно. Но, когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это нечестно".

Стоит отметить, что отсутствие выдающихся вокальных данных не мешает Ольге Бузовой выступать по городам и весям. Да и отсутствие актерского опыта ей не помеха.