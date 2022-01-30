Геннадий Онищенко: Чтобы «омикрон» не превратился в сезонное заболевание, надо побороть его прямо сейчас

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, вот новые данные по заражённости ковидом поступили. (Речь о воскресенье, 30 января) По России – свыше 121 тысячи заболевших. По Москве - более 24 тысяч. Какая здесь прослеживается тенденция? Правда ли, что из каждых трех привитых один все же заражается?

- Ну, так не надо говорить. Надо просто уточнять, в разных регионах это может быть по-разному.

Вернемся к пройденному, которое состоит в том, что новый штамм, который сейчас доминирует… - он более легкий по течению болезни и не требует, если нет отягчающих обстоятельств, как социальных, так и медицинских, - госпитализации у подавляющего большинства людей.

- Это хорошо.

- На что бы я хотел обратить внимание? Да, контагеозность «омикрона» в разы выше…

- То есть, заразность, да?

- Но, если при этом не нужна госпитализация, значит, повышается ответственность самого заболевшего за своё здоровье.

Потому что, амбулаторное лечение – это соблюдение как порядка приема лекарств, так и режима, рекомендуемого для такого рода больных… Конечно же, они должны находиться все это время дома, лучше - под наблюдением родственников.

- Вернёмся все же к привитым, которые заражаются...

- Да, бывает и такое.

Но это не значит, что не нужно прививаться. Наоборот, единственное, что мы можем сейчас противопоставить новому штамму - это прививаться той вакциной, которая у нас есть сегодня, в данном случае я говорю о Спутнике Лайте.

Во-первых, 65% этих людей не заболеет, а те, кто заболеет, они будут легче переносить болезнь, чем если это будет человек не привитой. И это очень важное обстоятельство. Поэтому прививки мы должны продолжать делать, чтобы не дать коронавирусу в своих мутациях дрейфовать в сторону преодоления иммунитета, за приобретение которого мы так боремся.

- А что, есть такая опасность?

- Судя по показателям развития пандемии в нашей стране, у нас есть все основания говорить о том, что вирус дрейфует в сторону того, что он может стать сезонным вирусом. Он повторяет путь гриппа. У нас же каждый год грипп в той или ной мере обуславливает эпидемический и пандемический подъемы заболеваемости, но каждый раз мы встречаемся с новым генетическим вариантом уже известного гриппа.

- Понял. Главный вывод – чтобы «омикрон» не превратился в сезонное заболевание, надо, в любом случае, стараться его победить именно сейчас.

- «Пятерка» с минусом вам.

- Спасибо.

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