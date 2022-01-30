Отвечаем на главные вопросы об «омикроне»: симптомы, лечение, профилактика

«Омикрон» обзавелся несколькими десятками мутаций, которые довольно заметно отразились на свойствах вируса и проявлениях болезни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятая волна ковида, вызванная штаммом «омикрон», мощно накрыла нашу страну. Каждые сутки положительные ПЦР-тесты на коронавирус получают десятки тысяч людей. При этом роста смертности на сегодня, к счастью, нет. Количество госпитализаций увеличивается, но не столь стремительно, как число заражений. Что нового удалось выяснить о мутировавшем возбудителе COVID-19 ученым и врачам за последнее время? «КП» вместе с экспертами собрала ответы на самые важные вопросы.

1. Чем новый штамм отличается от «дельты»?

«Омикрон» обзавелся несколькими десятками мутаций, которые довольно заметно отразились на свойствах вируса и проявлениях болезни. Основные отличия от «дельты» такие:

- повышенная заразность: если больной с «дельтой» мог передать инфекцию в среднем 6-8 людям, то носитель «омикрона» способен «наградить» вирусом 9-13 человек. Для сравнения: один гриппующий заражает не более 2-х человек, а пациент с корью - 15-16 человек. «Омикрону» недалеко до кори;

- новым вариантом коронавируса намного чаще заражаются переболевшие и привитые. Если при «дельте» показатель заражений у них составлял 1-2%, то сейчас вырос до 15-20%. Но! Большинство таких пациентов благодаря ранее приобретенному иммунитету избегают тяжелых осложнений и летальных исходов;

- у части не привитых и не болевших людей инфекция при «омикроне» протекает легче, чем при «дельте». Но! У пациентов из групп риска - старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом - при отсутствии прививки сохраняется немалый риск получить тяжелые осложнения;

- летальность «омикрона» в среднем значительно ниже, чем у «дельты». Доля госпитализаций тоже скромнее: в странах, где вакцинировано больше 50% населения (Россия в их числе), на больничные койки попадает в 2-2,5 раза меньше пациентов, чем при «дельте». Но! Это относительный показатель, общее же число госпитализаций все равно растет, потому что мутантом заражается намного больше людей;

- «омикрон» намного активнее подхватывают дети - примерно в 2,5 раза чаще, чем «дельту». Болезнь у малышей и подростков при новом штамме нередко протекает тяжелее.

2. Какие симптомы теперь у ковида?

- При «омикроне» реже встречается потеря либо искажение обоняния и вкуса. Чаще характерна ринорея, то есть обильное течение из носа. Головная боль тоже бывает чуть чаще. И чуть меньше случаев дебюта с высокой температурой, - рассказал kp.ru доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

В целом, по словам врачей, «омикрон» больше похож на типичные ОРВИ (простуды). Кроме перечисленных признаков также наиболее часто встречается першение и боль в горле.

Важный момент: инкубационный период у нового штамма короче. Теперь инфицированные люди могут начать выделять вирус, то есть стать опасными для окружающих, уже на следующие сутки после заражения. Симптомы болезни появляются в среднем через 2-5 дней после проникновения вируса в организм (при «дельте» - через 6-8 дней).

3. Какие тесты сейчас нужно делать при подозрении на COVID-19?

Экспресс-тесты на антиген коронавируса, которые продаются в интернете и аптеках, при «омикроне» дают ложноотрицательный результат чаще, чем при «дельте». То есть выше шансы ошибочно принять ковид за грипп или ОРВИ. Самым точным по-прежнему остается ПЦР-тест - мазок из горла и носа, который берет медицинский работник. Такой анализ не показывает, какой именно штамм коронавируса у человека, но дает главную информацию: это точно COVID-19, а не обычная простуда.

4. Как лечиться?

Это зависит от симптомов у конкретного человека, а не от варианта коронавируса, поясняют врачи.

- При легкой форме болезни (она чаще бывает при «омикроне» у привитых и переболевших) применяются симптоматические препараты: жаропонижающие, противовоспалительные, болеутоляющие (при головной боли, боли в мышцах и суставах), для снижения заложенности носа и т. п.;

- при тяжелом течении инфекции строго по медпоказаниям врачи назначают антикоагулянты (кроверазжижающие лекарства), гормональные противовоспалительные препараты и другие средства, блокирующие чрезмерное воспаление;

- антибиотики применяются исключительно в случае развития бактериальных осложнений. При ковиде они бывают редко - как правило, у пациентов реанимационных отделений.

5. Грозит ли постковид?

Неприятные отголоски перенесенной болезни часто мучают не только тяжело переболевших, но и тех, у кого инфекция протекала в легкой форме. После «омикрона» неполадки со здоровьем у выздоровевших тоже возможны. Однако есть группа людей, кому постковид с большой вероятностью не грозит, пояснил kp.ru врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов:

- Если человек привит, постковидного хвоста у него почти не бывает. Он встречается лишь в единичных случаях. И это один из больших плюсов в пользу вакцинации, - отметил специалист.

6. Как изменилась эффективность вакцин?

Непосредственно от заражения «омикроном» нынешние вакцины защищают слабее, чем от инфицирования предыдущими штаммами. Однако привитые все равно заболевают реже. «Если же мы посмотрим цифры госпитализаций, попадания в реанимацию, летальных исходов, тяжелых осложнений, то среди вакцинированных людей таких случаев в десятки раз меньше», - подчеркивает Алексей Водовозов.

Важно: прививка дает высокую защиту от опасных осложнений ковида, если после вакцинации прошло не более 6 месяцев. Поэтому ранее привитым или переболевшим более полугода назад рекомендуется ревакцинации. Если прежде вы прививались «Спутником V», то для повторной вакцинации достаточно однокомпонентного «Спутника Лайт», поясняют эксперты.

7. Что еще предпринять для защиты себя и близких?

В разгар волны «омикрона» кроме прививки ученые и врачи рекомендуют:

- как можно реже посещать людные места. Представителям старшего поколения и хроническим больным сейчас по возможности лучше вообще воздерживаться от походов в кафе, торговые центры, пользования общественным транспортом;

- если вы идете в магазин, аптеку или другое закрытое помещение, обязательно надевайте маску. Тканевые повязки практически не защищают от «омикрона», одноразовые медицинские маски работают лучше. Самое надежное средство индивидуальной защиты (СИЗ) сейчас - респираторы. В ряде зарубежных стран после прихода «омикрона» официально введено требования об обязательном ношении респираторов;

- мойте руки, используйте антисептики. Также снова актуальна дезинфекция предметов и покупок. Новое исследование японских ученых показало, что «омикрон» дольше других штаммов сохраняет свою живучесть, попав от больных людей на какие-либо поверхности: перила, ручки, товары в магазинах и т. д.

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