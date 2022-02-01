Герои производственного романа три года спустя: дочь Маша, кот Марсель, новая квартира, и какое отношение ко всему этому имеет российский промышленник Олег Дерипаска

Фото: из архива семьи Долговых

Эпитет – громкий, но отражает суть. Их свадебный маршрут запечатлели СМИ, а историю знакомства журналисты в шутку назвали «Служебным романом».

Фото: Ирина ЕГОРОВА, Newslab.ru

Александр и Яна познакомились на красноярском алюминиевом заводе, где оба работают. Когда решили пожениться, то идея заехать после загса на родное предприятие понравилась обоим. Фотографии молодоженов на фоне индустриального пейзажа с паллетом алюминиевых слитков облетели местные СМИ. Забегая вперед, порадуем коллег: эти публикации, вставленные в рамки, бережно хранятся в семейном архиве.

В гостях

Это только в русских сказках после свадьбы нет продолжения истории. А у нас будет. Как сейчас живут молодожены? Как обустраивают быт? Как решают квартирный вопрос? Как чувствуют себя в роли родителей? О чем мечтают и какие планы строят?

Чтобы ответить на все эти вопросы, «Комсомолка» напросилась в гости к Долговым.

- Ой, приезжайте, конечно, но давайте через пару дней, мы как раз диван купим, - приглашает Яна.

Итак, знакомьтесь. Семейная пара – Александр и Яна, их дочь Маша, которой скоро исполнится 2,5 года.

В ожидании Александра (он едет с работы) Яна показывает новую квартиру, светлую, очень уютную:

- Небольшая, 60 квадратов – кухня, зал, спальня. Мы еще в процессе ремонта, постепенно все доделываем.

Маша и Марсель

Фото: из архива семьи Долговых

Звонок в дверь. Маша несется к двери:

- Папа пришел!

Вечерний ритуал – папины поцелуи, Машины объятия.

Аристократического вида кот Марсель вразвалочку выходит из спальни, приветствует хозяина, ведет на кухню, к мискам.

- Моя задача – кормить кота, он всегда меня ждет, - комментирует Александр.

Для интервью устроились на кухне. Маша осталась играть в зале. Самостоятельная. Время от времени она зовет родителей, чтобы те придумали ей новое развлечение.

Машу в семье зовут Марусей. Хохотушка с хвостиками и глазами в пол-лица: «хочу все увидеть, все узнать!»

Ей нравится строить из кубиков, гулять, смотреть ми-ми-мишек. Любит, когда все дома.

- Маруся с характером, энергичная, сообразительная, уже умеет хитрить, но очень добрая и общительная. Обожает папу, это было ее первое слово. Зовет папочкой. Он тает, конечно. Все ей разрешает, балует, а режим и строгости остаются мне, - улыбается Яна.

Спасибо КВН!

Рассказывая историю знакомства, Яна и Александр могут по дням расписать май 2017 года.

Фото: из архива семьи Долговых

- 3 мая на репетиции КВН увидели друга-друга, а 9 мая ты позвал меня в кино…

- Да, помню. А ты еще потом вспомнить не могла, что мы смотрели фильм «Стражи Галактики».

- Может, потому и не запомнила, что все два часа о тебе думала!

Они действительно могли не встретиться. На красноярской промплощадке РУСАЛа (входит в En+ Group) сегодня трудится более 10 тысяч человек.

Александр работает в организации «Инжиниринг Строительство Обслуживание». Еще студентом-первокурсником технического университета пришел на предприятие за практикой и опытом. После вуза вернулся в компанию работать экономистом. Сейчас Александр – менеджер отдела по развитию Бизнес-системы.

Яна - специалист по социальным программам. Работает в отделе развития персонала и корпоративных программ КрАЗа. Кстати, Яна не сразу смогла устроиться на завод, но очень хотела тут работать, подавала резюме, надеялась.

- И однажды звонок. Смотрю, номер высветился - «РУСАЛ кадры». Я очень обрадовалась, - вспоминает Яна.

Деятельные, творческие, инициативные, активисты молодежного совета – благодаря общественной жизни они и встретились.

Кавээнщики молодежки готовились к очередному корпоративному фестивалю. Александр давно входил в состав молодежного совета красноярской промплощадки РУСАЛа, всех активистов знал в лицо. Поэтому, когда 3 мая пришел на первую репетицию КВН и увидел незнакомую девушку, сразу обратил на нее внимание.

- А я вообще случайно оказалась на той репетиции. – Коллега внес меня в список команды. Мол, у тебя получится, иди. Пришла. Сижу, думаю, что я здесь делаю. В какой-то момент, как ураган, залетает парень с листками в руках, начинает рассказывать придуманную миниатюру, а называлась она… «Свадьба на заводе», - смеется Яна. – Я тогда и подумать не могла, что через год мы поженимся и свадьба в самом деле будет на заводе.

Фото: из архива семьи Долговых

Они так и работали потом в молодежном совете, и до свадьбы, и после. За это время состоялось много разных мероприятий, в том числе под руководством Александра.

- Это и ежегодный День Енисея, субботники, фестиваль «Радуга» на День защиты детей, спортивные соревнования, корпоративные квесты на острове Отдыха, День Металлурга, помощь в благоустройстве парков и скверов, волонтерский поход на Торгашенский хребет, походы на Столбы, фестивали КВН - перечисляет Александр. - Также мы с Яной проводили Кубок РУСАЛа по КВИЗу: 17 команд-участников разных предприятий города, четыре раза в год, 50 вопросов.

Фото: из архива семьи Долговых

Тепло вспоминают весну 2019-го, Зимнюю универсиаду в Красноярске.

- Это было невероятное время. КрАЗ делал медали для универсиады, такая красота, все ходили на них смотреть, фотографировались, гордились очень. А соревнования? Как мы болели! Мастер-класс с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным: каток, коньки, музыка, атмосфера – воспоминания на всю жизнь.

Мастер-класс с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Фото: из архива семьи Долговых

- Да, было здорово. Мне очень нравится, как устроена корпоративная жизнь: каждый может себя найти, выбрать подходящее направление, - добавляет Яна. –Столько интересных событий и людей вокруг. Новое общение, новые идеи, есть стремление к саморазвитию и личностному росту, - пожалуйста, все условия.

Алюминиевая свадьба

Фото: Ирина ЕГОРОВА, Newslab.ru

Предложение Александр сделал перед 8 Марта, красиво. Ужин в ресторане, роскошный букет, кульминация - кольцо в устричной раковине.

- Я ничего не подозревала, оделась как обычно, мы даже повздорили в этот день, - вспоминает Яна. – Ужинаем, и вдруг мне приносят устрицу. Я еще удивилась: а почему только мне?

- А я сказал, что это такая акция в Международный женский день, - смеется Александр.

Для свадьбы выбрали красивые числа - 08.08.2018. В свадебный маршрут включили и любимый завод.

- Мы заходим, как раз смена закончилась, навстречу поток людей, все улыбаются, поздравляют, - рассказывает Яна.

А потом необычная фотосессия в «интерьерах» промплощадки и сюрприз от коллег – праздничный паллет с алюминием, чтобы семейная жизнь была легкой.

Фото: Ирина ЕГОРОВА, Newslab.ru

- Вывезли паллет, перевязанный лентой. Шампанское, хлопушки. Коллеги пришли, руководители. Александр Дроздов, на тот момент заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа, поздравил нас, подарок вручил - сертификат на технику для дома. Очень было волнительно и приятно, - вспоминают герои.

Двигаем идею повторить праздничный кадр с алюминием в День алюминиевой свадьбы.

- А это сколько лет? - уточняет Яна.

- 37,5 – отвечает Александр.

- А ты откуда знаешь?

- Я все знаю, я умный!

Между прочим, так оно и есть.

Учеба и работа

Работа Александра - улучшать бизнес-процессы на производстве, делать их максимально эффективными во всех отношениях, качественными, безопасными и производительными.

Строительство Тайшетского алюминиевого завода. Фото: Владимира САВЧЕНКО

Александр закреплен за проектом, связанным с изготовлением металлоконструкций. Этот проект -крупнейший за Уралом, делают сложное технологическое оборудование для алюминиевых заводов компании, участвуют в строительстве Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов.

- Проще говоря, мы изготавливаем полностью всю металлоконструкцию для электролизеров, в которых производится алюминий. А также - металлоконструкции для строительства. К примеру, для недавно запущенного завода в Тайшете и для анодной фабрики, а в прошлом году для быстровозводимых госпиталей, построенных РУСАЛом для борьбы с COVID-19 на Урале и в Сибири.

Александр по натуре лидер. Из тех, кто стремится вперед, ставит цели и достигает их. Каждые три года – очередной вузовский диплом и специальность: экономист-менеджер, главный бухгалтер, переводчик, магистр «инновационного менеджмента» и «металлургии цветных металлов» с офицерским званием старшего лейтенанта запаса.

- Когда я начал участвовать в проектах компании, понял, что мне нужно двигаться вперед, получать инженерное образование. Это необходимо и для работы, и для карьеры. В моих магистратских диссертациях есть и доля труда Яны. Вместе готовились к экзаменам, она мне помогала, - благодарит жену Александр.

В компании, безусловно, таких сотрудников ценят. В En+Group, а это десятки энергетических и металлургических предприятий страны, образование, инженерное творчество, инновации - высший приоритет. Идеолог такого подхода - Олег Дерипаска.

За хорошую работу – хорошие бонусы

Вознаграждается ли усердие сотрудников? Понятно, что ответственный человек по-другому работать не может. Но все же. Есть ли мотивация трудиться еще лучше, эффективнее? Растет ли заработная плата, помогают ли с жильем?

О повышении заработной платы на предприятиях En+ Group «Комсомолка» писала не так давно.

История - примечательная. Зарплату подняли после встречи трудового коллектива с Олегом Дерипаской:

рабочие советы обратились к нему с просьбой рассмотреть возможность индексации.

Кстати, рабочие советы на предприятиях En+ сильные и активные, некий аналог европейских профсоюзов – демократия снизу, канал прямого диалога с руководством.

Диалог получился. Заработную плату подняли, причем, дважды за минувший год, в целом на 30%.

- Очень ценно, что работодатель о тебе заботится, когда во всем мире инфляция, деньги обесцениваются, - комментирует Александр. - И нам подняли заработную плату не на процент инфляции, а гораздо выше. Честно говоря, я горжусь, что работаю в компании, где труд ценят и позволяют зарабатывать. Я сейчас единственный кормилец в семье, поэтому для меня это очень важно.

Еще пример корпоративного участия. Не так давно молодая семья переехала из маленькой квартиры в двухкомнатную. Новоселье стало возможным благодаря жилищной программе, которая действует в En+ Group и РУСАЛ. Ее также инициировал Олег Дерипаска, и тоже с подачи рабочих советов.

- Программа очень хорошая,- рассказывает Александр. Половину ежемесячных ипотечных взносов платит компания. Ипотеку можно взять на 10 лет, без первоначального взноса. Было несколько волн, мы попали в первую. Когда только объявили о программе и составили первые списки, я оказался в самом начале. Система – балльная, учитывается и стаж, и опыт, и участие в общественной жизни.

Фото: из архива семьи Долговых

И, кстати, если у сотрудника уже взята ипотека, а это как раз случай наших героев, ее можно рефинансировать именно на таких выгодных условиях.

Выбирая квартиру, Долговы искали вариант, чтобы и инфраструктура была, и до работы недалеко: оба героя связывают свое будущее с предприятиями, где они работают. В итоге выбрали Взлетку, новостройку на улице Подзолкова. Симпатичный дом, закрытый двор, хорошая детская площадка.

О семейных финансах

И хотя заработная плата у Александра - хорошая, расходов много.

Финансовые проблемы есть в любой молодой семье, Долговы - не исключение. Теперь их трое.

- Я в декрете, только Саша пока зарабатывает, ребенок требует средств, нужно и ипотеку выплачивать, и ремонт доделывать. На жизнь хватает, но, к примеру, полететь в путешествие или поменять авто пока позволить себе не можем, - признается Яна. - Но, как говорится, всему своё время.

- Корпоративная ипотека, конечно, большая поддержка, здорово выручает, предприятие на самом деле платит за нас половину. Еще хочу сказать, что все выплаты на ребенка до 1,5 лет у меня получись достойные, я благодарна своему предприятию. Скоро планирую выходить на работу, сделаю это с большим удовольствием. Соскучилась.

Семейная жизнь

Из-за пандемии активной жизни пока у молодой семьи не получается. Но Александр уже планирует первое небольшое путешествие с женой и дочерью, а однажды покажет своим девочкам Атлантический океан.

- Он того стоит. В институте я по программе Work and Travel побывал в США, работал поваром в ресторане морской кухни рядом с океаном.

Поэтому готовит Александр отлично, правда, из-за работы нечасто это делает. Пока Яна в декрете, основные домашние хлопоты на ней. Но Александр с Машей – лучшие друзья, поэтому по вечерам или в выходные Яна идет заниматься фитнесом или большим теннисом – ее увлечение с юности.

Говоря о быте, признаются, что все как у всех.

- Внутри семьи, конечно, были, есть и будут разногласия, недопонимание порой. Мы же обычная семья: у каждого есть своё мнение на тот или иной счет.

Планы и мечты

- Вот сделаем плинтусы и начнем строить планы, как расширяться, - шутят наши герои.

Фото: из архива семьи Долговых

Мечтают о сыне по имени Михаил – брате Маруси, о доме на земле, большой овчарке в своем дворе.

- А почему бы и нет, - говорит Яна. - Когда ты работаешь в такой компании, понимаешь, что твои заслуги видят, учитывают, на твоих глазах появляются новые социальные программы. Все возможно.

- Везет сильнейшим, - поддерживает жену Александр.- Насколько я знаю, En+ Group планируют строить для своих сотрудников мини-полисы (целые микрорайоны повышенной комфортности и с необходимой инфраструктурой. – Прим. ред.). Говорят, что в планах не только новостройки, но и жилье на земле. Мы готовы строить свой дом.

Справка «КП»

* В компаниях En+ Group и РУСАЛ действует специальная жилищная программа для сотрудников предприятий в регионах присутствия.

Подать заявку на участие в программе могут сотрудники, проработавшие на предприятиях группы от одного года, если это молодые специалисты, или не менее трех лет для остальных работников. Финансовые условия программы – максимально комфортные: кредит можно получить без первого взноса, срок - до 10 лет, работодатель оплачивает за сотрудника 50% от всей суммы ежемесячного платежа.

Там, где нового качественного жилья мало, компания планирует строить дома повышенной комфортности. К примеру, в Тайшете строительство уже идет.

В 2020 году участниками программы стали более 1000 работников РУСАЛа и En+ Group, 250 семей уже въехали в новые квартиры. Сейчас программа действует в Иркутске, Братске, Шелехове, Красноярске, Саяногорске, Ачинске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Ангарске, Миассе, Красноярске, Братске, Ачинске, Саяногорске, Шелехове и Тайшете.