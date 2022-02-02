Деньги, женщина или хайп: из-за чего Сергей Шнуров и Ксения Собчак стали непримиримыми врагами

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Очередная схватка некогда лучших друзей встрепенула сонный после январских праздников шоу-бизнес. В новой серии "Шнуров против Собчак" смешались в кучу кони, люди, пьяницы и трезвенники, помойка духа и питерские мусорки. И за всей этой кутерьмой уже померкло главное - причина распрей двух медиатитанов. Из-за чего все-таки воюют музыкант и журналистка, разбирался сайт kp.ru.

РАЗРУГАЛИСЬ ИЗ-ЗА ПОМОЕК

Сергей Шнуров и Ксения Собчак снова на пике боевых действий: после недолгого затишья рокер слабал ядовитую песенку об экс-подруге. "Кляча" да "кобыла" в этом опусе, пожалуй, самые мягкие эпитеты: голосом своей молоденькой фаворитки Зои Шнур спел и про смертельную аварию телеведущей ("подумаешь, убила - спешила ж по делам"), и про ее будущий онлайн-курс ("шмарафон"), и даже про пятилетнего сына Платона, якобы рожденного от любовника ("ничего такого, наставлены рога - похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган").

Ответная реакция не заставила себя ждать, хотя сама Ксения назвала это не ответом, а "копейками, брошенными опустившему питерскому алкашу".

- Бухавший Шнуров был груб, но изящен. Трезвый Шнуров выглядит неприкаянным старым зожником с текстами уровня "аншлаг" и клипами, на которые жена денег не дает, - приложила бывшего приятеля светская львица. - Потеряно все: личная жизнь, группировка "Ленинград", телеканал с нулевыми рейтингами. Сережа, слезь с кефира и выпей хорошенько! Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. А пока ты не Шнур, а шнуровка на чужих ботинках...

Впрочем, объяснение внезапному нападению рокера нашлось быстро. Следите за хронологией, вот как развивались события. Пару недель назад экс-лидер "Ленинграда" возродил свой аккаунт в соцсетях клипом-наездом на питерского губернатора: мол, город зарос помойками, мусор не вывозят, снег не убирают. Эффекта ради видео на новую песню снимали прямо на фоне заваленных баков с бегающими крысами. Власти Питера обвинили музыканта в политической заказухе, а журналисты вскоре раскопали любопытные кадры с камер видеонаблюдения: помойка для клипа Шнурова оказалась специально созданной декорацией.

- А обратно мусор забрали? Его недостаточно было для съемок, что ли? - поинтересовалась светская львица в своем Телеграм-канале, еще не зная, какой грандиозной склокой через несколько часов обернется ее ремарка.

Сергей Шнуров вызвал гнев Ксении Собчак своим высказыванием о ее сыне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"ЕСЛИ ПЛЮНУЛ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАШИПИТ"

Их словесная пикировка длится четвертый год: за это время Шнуров успел пройтись и по ягодицам Собчак, и ее политическим амбициям, и даже по набившему оскомину участию в "Доме-2"... Ксюша отвечала в тон и даже в стихах, авторство которых ее соперник тут же приписал мужу-режиссеру Константину Богомолову.

- Собчак - удобный оппонент. В нее, как в горячую сковородку, если плюнул - обязательно зашипит, - вальяжно рассуждал Шнур о схватках с бывшей подругой. - Что значит, мы с ней дружили? Если вы видели 10 фотографий со светских мероприятий с Ксенией Собчак, то там еще порядка двадцати телок, которых я обнимаю. В моем мире Ксения Собчак находится где-то на периферии сознания.

А ведь всего каких-то пять лет назад они были не разлей вода: рокер носил светскую львицу на руках, она пела дифирамбы его талантам и называла себя "шнуровским ангелом-хранителем". Еще в 2017 году Собчак брала у Шнурова интервью для журнала Forbes, рассыпалась в комплиментах. Но спустя год музыкант надумал разводиться с женой Матильдой, близкой подругой Собчак, и между друзьями пробежала черная кошка.

- Шнур, мирись с Матильдой! - прокричала журналистка со сцены во время Петербургского экономического форума.

- Ксюша, ты путаешь предвыборную кампанию с личными отношениями, - ответил ей Шнуров, который до этого просил публику отнестись к его ситуации с пониманием и не докучать расспросами.

После этого приятели робко поругивались в соцсетях, но точкой невозврата стало интервью, которое Собчак взяла у Матильды вскоре после развода. И хотя о бывшем муже в нем не было сказано ничего плохого, спустя четыре дня запись заблокировали на YouTube. Журналистка заявила, что видеохостинг сделал это по просьбе Сергея Шнурова.

СПОР НА МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Откровенничать о причинах своего противостояния ни он, ни она не собираются: Шнуров после женитьбы на дочери уральского миллионера Ольге Абрамовой поменял номера и ушел в тень, Собчак обложилась пиарщиками да помощниками. А светским дамам из окружения теледивы оказалось недосуг обсуждать светские же сплетни.

- Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Видимо, я читаю какие-то другие новости! - категорично ответила kp.ru на вопрос о ссоре Шнурова с Собчак ее близкая подруга, владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер.

Между тем, экс-участник "Ленинграда" Стас Барецкий, известный своими эпатажными выходками, уверен: друзья-товарищи разругались вовсе не из-за Матильды. Причина их склок куда прозаичнее женской солидарности.

- Все из-за денег, - заявил kp.ru Барецкий. - В свое время Шнуров вкладывал огромные суммы в медицинский бизнес, потом там появилась Собчак. Поначалу все было хорошо, но вскоре возникли финансовые разногласия, как это часто бывает, если имеешь дело с друзьями. Обиды там с двух сторон. На самом деле в их бизнесе крутятся миллионы долларов, и я не удивлюсь, если все закончится разборками в духе девяностых. А Матильда здесь совершенно не при чем: она не так уж важна им обоим, чтобы ввязываться в драку.

Слова одиозного Барецкого сайт kp.ru решил проверить в официальных источниках. Но оказалось, что медицинского проекта по бумагам у парочки нет. Зато Шнуров вместе с еще одной заклятой подругой Собчак Тиной Канделаки состоит в учредителях компании по производству кинофильмов "Карбон Продакшн". По последней доступной бухгалтерии за 2020 год дела там идут не очень: убытки на 7,6 млн. Еще одна фирма музыканта - издательство "Шнурок" тоже в минусах по итогам 2020 года: потери на 3,5 млн. Кроме того, в прошлом году Шнуров ввязался в два новых проекта. Фирма "Смарт Хемп", которая занимается управлением холдинг-компаниями, прибыльная, но там у музыканта всего 5% доли. По музыкальному проекту "Зояпродакшн" с той самой молоденькой солисткой, которая на днях оплевала Собчак, финансовой отчетности пока нет.

У Ксении Собчак по бумагам два основных актива: оба - рекламные агентства, оба - убыточные (по данным за 2020). А вот на ресторанный бизнес, которым Собчак так гордится и хвастает в соцсетях, нет никакого намека. Так почему бы и ей, и Шнурову не иметь еще один теневой бизнес, с которым оба никак не связаны официально..?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

"ВСЕ РАДИ ХАЙПА!"

Продюсер Иосиф Пригожин, который в начале пандемии в пух и прах разругался с Сергеем Шнуровым на почве финансовой поддержки артистов, считает, что рокер просто нашел себе очередную жертву:

- Я не фанат Ксении Собчак. Но то, что сейчас сделал Шнуров, задев ее ребенка, это просто фу! И этого человека пускают в Кремль, он задает вопросы президенту, сидит в Совете по культуре и возглавляет телеканал (RTVI - Ред.). Это безумие и абсурд - ущипните меня, покажите станцию, где можно сойти! Не ищите причин, почему они поругались - плевать на это. Просто Шнуров такой человек - хайпожор! Мы с ним вообще-то в свое время нормально общались, он даже альбом Валерии предлагал записать, а потом набросился на нас с оскорблениями. Он меня оклеветал - якобы я жалуюсь на нищету, опубликовал нашу личную переписку, написал на меня заявление в полицию об угрозах... Валерию назвал "бабой Лерой" - это нормально?

Не знаю, как он монетизирует скандал с Собчак, но я уверен, что на губернатора Беглова он напал не бесплатно. Он абсолютно коммерческий лицемер. А по Ксении в очередной раз прошелся хайпа ради. Это называется "А сейчас для куражу я вам ...опу покажу!".

Звездный промоутер Сергей Лавров:

- Шнуров в последние годы совсем растерял былую популярность. Где он, кто он? Никто не знает. Похоже, что рокер снова собирается в тур, хоть и распустил свою группировку "Ленинград" еще три года назад. А задеть Собчак - верный способ поднять себе рейтинг. Пригожина он уже задевал, Собчак задевал, следующая будет Волочкова, помяните мои слова!