Страница Шнурова в Instagram удалена после конфликта с Собчак

Сергей Шнуров Фото: Иван МАКЕЕВ

В социальной сети Instagram пропала страница певца Сергей Шнурова. Это произошло после его конфликта с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.

Ссора возникла из-за новой композиции группы «Ленинград». В частности, из-за строчки «скакала, как кобыла, теперь, конечно, кляча».

В ответ телеведущая заявила, что отказ от алкоголя плохо сказался на творчестве Шнурова. Она заявила о низком качестве текстов в новых песнях и клипов. Собчак также призвала Шнурова «выпить хорошенько».

2 февраля аккаунт певца leningrad_shnurov, в котором он опубликовал несколько последних клипов про Петербург, оказался недоступен. При этом основной блог Шнурова shnurovs по-прежнему открывается.

Ранее Кунцевский суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации от учредителя компании по предоставлению юридических услуг «Троицкая и партнеры» Эльнарой Троицкой к Ксении Собчак. Иск был подан из-за происшествия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Истец потребовала от Собчак 50 млн рублей в качестве компенсации. Как она отметила, поводом к подаче иска послужил направленный в ее адрес на ПМЭФ вопрос от Собчак: «Вы на какую панель пришли?»