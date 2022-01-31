В Коктебеле мастера-купажа, а в Калининграде собиратель янтаря: самые редкие профессии в России, которых никогда не заменят роботы

Фото: Андрей АБРАМОВ

Последнее время в России (да и остальном мире) презентуют все больше роботов: беспилотные такси, дроны-доставщики, андроиды-официанты. Мировые концерны давно переоборудуют свои производства так, чтобы нанимать меньше сотрудников. Все как в той песне — вкалывают роботы, а не человек. Но есть профессии, которые точно никогда не заменять искусственным интеллектом. Рассказываем про российских специалистов из разных регионов, которых точно не потеснят машины.

Коктебель: мастера коньячного купажа

На Крымском полуострове расположено старейшее в России производство коньяка. Все серьезно: погреба с дистиллятом, который хранится с середины прошлого века, следование традиционным методам виноделия (в этой части Крыма оно зародилось еще в царское время) и несколько Гран-при с международных выставок в СССР и уже наши дни. В Коктебеле живут и работают представители редчайшей не только для нашей страны, но и мира профессии — мастера купажа.

Это специалисты, которые отбирают разные дистилляты из бочек, смешивают их в пропорциях и определяют по вкусу. В итоге получается напиток коньяк. Каким бы чутким ни был робот, сколь бы испещренными алгоритмами ни руководствовалась нейросеть, искусственному интеллекту не удастся повторить благородный купаж. Многое зависит от урожая, года сбора винограда, почвы (например, в Коктебеле они минеральные, вулканические), материала бочек и условий хранения дистиллята.

Калининград: собиратель янтаря

Этот российский анклав славится своим драгоценным камнем. Время от времени штормы выносят на побережье Калининградской области десятки кило солнечного камня. Тогда на пляже появляются они: в гидрокостюмах, с сачками и непромокаемыми сумками. Сколько в регионе собирателей янтаря доподлинно неизвестно. Ведь дело это не централизованное, таким образом зарабатывают авантюристы.

Закон не запрещает собирать мелкую янтарную крошку. А вот за серьезный кусок можно получить и проблемы с законом — все-таки это драгоценный камень. Чаще всего собирателей можно встретить осенью и зимой. Если захотите примкнуть к ним, то вот локации, где чаще всего находят янтарь — Пионерское, Балтийский, Янтарное, Приморье.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Марий Эл: смотритель священной рощи

Вот уж кого точно никогда не заменят роботы! Им просто не доверят эту работу. На территории республики находятся особые рощи (около 500 штук!), которые имеют статус памятников. Потому что они связаны с традиционной религией марийцев. Сами они называют ее «верой предков». Место для совершения обрядов называется «кусото».

На территории Марий Эл, особенно вдали от больших городов, очень сильна традиционная религия. По большим праздникам в роще собираются сотни человек. Вход в рощу огорожен. Хотя ее площадь может достигать одного гектара. В дни, когда нет молений, за состоянием рощи и ее неприкосновенностью чужаками следит местное духовенство.

Москва: сотрудник орнитологической группы коменданта Кремля

Российская столица — средоточие необычных и редких профессий. А заодно и чемпион по апробированию роботизированных новинок везде и всюду. Но есть одна специальность, куда машинам вход заказан. Это орнитологическая служба московского Кремля. В ее штате помимо людей также птицы — филины и ястребы. Они гоняют воронов.

Все дело в том, что купола кремлевских соборов покрыты сусальным золотом. Если черных птиц не гонять, своими когтями они повредят драгоценные материал. Филины приманивают ворон — ведь эта птица не характерна для этой части России, «черные» ее просто не знают. А затем подлетают ястребы и соколы. Сотрудники орнитологической группы тщательно ухаживают за своими «бойцами», так что те и не думают никуда улетать.

Санкт-Петербург: смотритель маяка

Все маяки в России и мире давно перевели в автоматический режим — технологии позволяют. Отметим, что в морской навигации маяки до сих пор используются для подстраховки, несмотря на все системы GPS. Контролировать работу башни со светом особой нужды нет. Но на маяке Толбухин неподалеку от Кронштадта, все еще живет смотритель. Кроме того, за последнее десятилетие на этом месте это уже третий человек. Двое других по разным трагическим обстоятельствам были вынуждены закончить карьеру.

Маяк Толбухин относится к системе Военно-морского флота (ВМФ). Военные говорят, что он привлекает к себе слишком много внимания любопытных — ведь стоит в чистом море на искусственном острове, еще и выглядит живописно. Поэтому периодически ищут нового смотрителя. Зарплата небольшая — до 20 тысяч рублей. Зато полное обеспечение продуктами, которые привозят пару раз в год, возможность вести личное подсобное хозяйство на острове, свой дом. Взамен нужно сторожить объект и периодически обслуживать систему.