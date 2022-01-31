Вакцинация подростков от коронавируса в Москве: где сделать прививку "Спутником М"

Подросток во время вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник М" в детской поликлинике №3 Симферополя. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первые 13 пунктов вакцинации подростков от коронавируса начали работать в Москве на базе детских городских поликлиник. Для школьников в возрасте 12–17 лет (включительно) разработали препарат «Спутник М». Как объясняют медики, это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V» - одна пятая ее часть. По данным Минздрава, клинические исследования детской прививки прошли успешно. Такое оптимальное снижение дозы позволяет детям вырабатывать достаточный иммунный ответ на прививку.
«В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон, - отметили в Оперштабе столицы. - Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Запись на вакцинацию в удобный пункт можно оформить онлайн или по телефону».
- ребёнок - гражданин России и ему исполнилось 12 лет, но еще нет 18;
- у него нет обострения хронической болезни, он не болел ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеет в момент вакцинации;
- не участвует в клиническом исследовании вакцины от COVID;
- не делал других профилактических прививок от инфекций в последние 30 дней.
Для тех, кто прикреплен к поликлинике, открыта онлайн-запись на выбор:
1. На порталах:
- mos.ru;
- emias.info.
2. Через мобильные приложения:
- «Госуслуги Москвы»;
- «Моя Москва»;
- «ЕМИАС.ИНФО».
3. По телефону или в информационных киосках поликлиник.
Если подросток не прикреплен к поликлинике и у него есть московский полис ОМС, то можно записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Детские поликлиники с пунктами вакцинации для подростков:
Центральный округ
№ 32, ул. Фадеева, д. 8, тел. для записи - (499) 250-07-53.
Юго-Западный округ
№ 10, филиал №3, ул. Новаторов, д. 7, тел. для записи - 8-929-902-10-93.
Западный округ
№ 132, ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1, тел. для записи - (495) 733-54-57.
Северо-Западный округ
№ 94, ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, тел. для записи - (495) 491-18-51.
Северный округ
№ 39, пр-д Березовой Рощи, д. 2, тел. для записи - (499) 762-64-05.
Северо-Восточный округ
№ 99, филиал № 4, ул. Академика Комарова, д. 1г, тел. для записи - (495) 682-08-56 (добавочный 767).
Восточный округ
№ 7, ул. Молдагуловой, д. 5а, тел. для записи - (499) 373-47-03.
№ 122, ул. Первомайская, д. 113, тел. для записи - 8-985-135-74-84.
Юго-Восточный округ
№ 143, филиал № 4, Хвалынский б-р, д. 10, тел. для записи - (495) 705-79-12.
№ 150, ул. Братиславская, д. 1, тел. для записи - (499) 722-10-37.
Южный округ
№ 145, ул. Борисовские Пруды, д. 10, корп. 3, тел. для записи - (495) 342-54-80.
Зеленоград
№ 105, корп. 805, стр. 1, тел. для записи - (499) 731-70-20.
Новая Москва
Троицкая городская больница (детская поликлиника)
Троицк, Октябрьский пр-т, д. 5, тел. для записи - (495) 851-11-01.
Запись, график работы всех открытых детских прививочных пунктов - на портале мэра Москвы mos.ru в разделе «Первичная и повторная вакцинация».
С собой на прививку надо взять:
- свидетельство о рождении (или паспорт - если он есть);
- полис ОМC, выданный в Москве (если ребенок не прикреплен к городской поликлинике);
- СНИЛС для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.
Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов. Их нужно вводить с интервалом в 21 день.
Пациенту надо записаться только на первый прием. Дату второго укола система выберет автоматически.
За сутки до приема придет СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать).
Важно!
Подросток может пройти вакцинацию от ковида только по письменному заявлению от родителя или законного представителя. Кроме того, потребуется добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
Далее:
- перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр;
- после укола пациент должен оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут, поскольку могут появиться незначительные реакции на вакцину. Среди них, к примеру, небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. В среднем «побочки» дают о себе знать недолгое время - до суток.
От вакцинации придется отказаться при таких причинах:
- обострение хронических болезней;
- острые инфекции (например, симптомы простуды);
- участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;
- сделанные в последние 30 дней прививки против других инфекционных заболеваний.