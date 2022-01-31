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Здоровье31 января 2022 8:47

В Москве стартовала вакцинация подростков от коронавируса вакциной "Спутник М"

Вакцинация проходит среди детей в возрасте от 12 до 17 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве стартовала вакцинация подростков от коронавируса вакциной "Спутник М"

В Москве стартовала вакцинация подростков от коронавируса вакциной "Спутник М"

Фото: Ксения Высотина

В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Об этом в понедельник, 31 января, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Прививку ... могут сделать все желающие от 12 до 17 лет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник», - приводит портал mos.ru заявление оперштаба.

Как отмечается в сообщении, в столице, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекции на фоне появления нового штамма «омикрон». Уточняется, что дети стали болеть чаще, а также вырос процент госпитализированных детей с коронавирусом.

Напомним, Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет включительно в ноябре прошлого года. Как отмечалось, в ходе различных исследований данный препарат показал высокую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом.