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Здоровье11 ноября 2021 11:04

Третья фаза испытаний вакцины "Спутник М" для подростков запущена в Москве

В ней примут участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Результаты первых фаз испытаний вакцины "Спутник М" говорят об ее эффективности и безопасности

Результаты первых фаз испытаний вакцины "Спутник М" говорят об ее эффективности и безопасности

Фото: REUTERS

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков стартовала в Москве. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

"Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной “Спутник М” — это та же самая двухкомпонентная вакцина “Спутник V” для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой", - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что предварительные результаты говорят об эффективности и безопасности вакцины".

В испытаниях примут участие 3 тысячи добровольцев. 2,4 тысячи из них получат вакцину "Спутник М", 600 человек – плацебо. При этом испытуемые не будут знать, кому из них ввели плацебо.

Как ранее писал сайт kp.ru, на первом этапе исследования вакцины для подростков 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки, получили оба компонента вакцины.

Напомним, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные в ходе клинических исследований вакцины для подростков против коронавирусной инфекции, незначительны, уточнив, что чаще всего наблюдается температура до 37,3 градусов.